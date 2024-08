ÚLTIMO MOMENTO: La LESIÓN que dejó fuera a Gustavo del Prete del DC United vs Mazatlán

Este viernes 9 de agosto del 2024, continuó la actividad de los 16avos de final de la Leagues Cup 2024. Los partidos del día fueron: New England Revolution vs New York City FC, Orlando City SC vs Cruz Azul, Philadelphia Unions vs CF Montreal, Cincinnati vs Santos, Columbus Crew vs Sporting KC, St. Louis City SC vs Portland Timbers, DC United vs Mazatlán, Toluca vs Houston Dynamo, Juárez vs Colorado Rapids y América vs Atlas.

En el encuentro de DC United vs Mazatlán, Gustavo del Prete tuvo que salir de cambio luego de sufrir una lesión. El atacante salió entre lágrimas y doliéndose de su clavícula. Su cambio se dió al minuto 58 del partido y en su lugar entró Luis Amarilla.

del Prete recibió la atención médica del equipo en la banca. Le pusieron un soporte en su brazo para que le pudiera ayudar en lo que le hacen las pruebas necesarias y determinar la gravedad de su lesión. Por el momento, el conjunto de Mazatlán no ha informado nada sobre el estado del atacante.

Los números de Gustavo del Prete con Mazatlán

Gustavo del Prete registra 21 partidos disputados con Mazatlán. Acumula un total de 1467 minutos en el terreno de juego. Ha marcado cuatro goles y ha dado dos asistencias.

