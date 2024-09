Porteros que podrían suplir a Ter Stegen en el Barcelona

Sensible baja para el Barca

Este lunes se reveló la peor noticia para Hansi Flick y su cuerpo técnico y es que tras hacer los estudios pertinentes se confirmó que el arquero titular y capitán del Barcelona sufrió una rotura completa del tendón rotuliano de la rodilla derecha, todo esto tras una mala caída en el partido de ayer, en el que los blaugranas vencieron 5-1 de visita al Villarreal.

El alemán se sometió a cirugía y el club informó esta mañana que todo salió conforme lo planeado y que el jugador iniciará su proceso de recuperación, que se espera sea de varios meses, peligrando su participación en gran parte de la actual temporada.

Los catalanes se encuentran como superlíderes de la liga con marca perfecta en las seis jornadas que han disputado, por lo que el equipo de Flick tendrá que buscar un hombre que supla al capitán germano, le de total seguridad en el arco al equipo y se convierta en un líder dentro del vestidor, si es que sueñan con pelear por el título liguero, además de competir en la nueva Champions League, donde empezaron con una derrota frente al AC Mónaco.

Marc ter Stegen ha sido intervenido de forma satisfactoria de la lesión en el tendón rotuliano de la rodilla derecha por el doctor Joan Carles Monllau con la supervisión de los Servicios Médicos. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad pic.twitter.com/EbIVtbon5f — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 23, 2024

Interesantes Opciones

Hay muchos cancerberos que actualmente se encuentran como agentes libres y que podrían ser opción para la directiva comandada por Joan Laporta, el problema que tendría el equipo español son los altos sueldos que podrían exigir estos jugadores, además de sus edades avanzadas y su poca participación en las últimas temporadas, factores que podrían causar el desinterés y la desconfianza del cuerpo técnico.

Según distintos medios y el portal TransferMarkt, algunas de las opciones más atractivas que actualmente se encuentran sin equipo serían: Keylor Navas, Loris Karius y Edgar Badia, estos tres arqueros son los los más llamativos de la lista, aunque hay una gran cantidad de opciones viables en el mercado actualmente.

Navas regresaría… pero ¿al Barca?

Sin duda Keylor Navas es el guardameta con más renombre en esta larga lista de opciones. El futbolista de 37 años nacido en Costa Rica se encuentra actualmente sin equipo, pues terminó su contrato con el Paris Saint- Germain, siendo el suplente del equipo, además de cumplir con un préstamo en el Nottingham Forest y sufrir de muchas lesiones.

El tico está lejos de su mejor nivel, ese que lo llevó a ser el arquero titular, leyenda y pieza clave del Real Madrid tricampeón de Champions.

Aunque Navas está en el ocaso de su carrera y ha sufrido de muchas lesiones, es la opción más interesante para reforzar al máximo rival de los Merengues, pues gracias a su experiencia y liderazgo, podría ser el hombre ideal para suplir a Ter Stegen, volver al protagonismo y recuperar su mejor nivel.

El valor actual de Navas en el mercado es de 1.50 millones de Euros, según TransferMarkt.

Recordado por muchos..querido por pocos

Otro nombre que se encuentra en esta lista es el del portero alemán Loris Karius. Este jugador de 31 años es recordado por su desastrosa actuación en la final de Champions del 2018 entre el Real Madrid y el Liverpool. Partido en el que el equipo español se coronó 13 veces campeón de Europa, gracias a una serie de errores del arquero que jugaba para el equipo Red.

Aunque Karius será siempre recordado por esa oscura tarde en Kiev, el alemán ha mostrado buenas condiciones, jugando en equipos importantes como el Besiktas de Turquía, el Unión Berlín y su último club, el Newcastle United de la Premier League, con el cual terminó contrato al final de la temporada pasada.

A pesar de no ser titular regularmente y no haber podido consolidarse en ningún equipo, Karius tiene las condiciones suficientes para competir en un equipo importante y volver al protagonismo, por lo que el Barcelona no sería una mala opción para buscar su revancha.

El arquero alemán está valuado en 1.00 millones de Euros, según TransferMarkt.

¿Arquero catálan en el Barca?

Otro de los candidatos para suplir a Ter Stegen podría ser el portero de 32 años, Edgar Badía, nacido en Barcelona y que ya conoce lo que es competir en España, jugando para equipos tanto de Primera como de Segunda División, por ejemplo el Elche, Real Zaragoza, Espanyol B, entre otros.

Esta apuesta podría ser un poco más arriesgada pero sería una opción interesante, contratando a un jugador sin tantos reflectores pero que ha tenido muy buenas actuaciones en equipos antagonistas del fútbol español.

Badía está valuado en 1.40 millones de Euros, según TransferMarkt.