Levante 1-4 Real Madrid: Resumen del partido y goles del partido de la jornada 10 de La Liga

Real Madrid goleó 4-1 al Levante en el Ciutát de Valencia y continúa como único líder en la presente temporada de la Liga de España. Seis triunfos en el mismo número de partidos y los de Xabi Alonso amplían la ventaja sobre el Barcelona. Doblete de Kylian Mbappé y estreno de Franco Mastantuono como goleador merengue.

Así llegan Levante y Real Madrid

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

Levante ganó su último duelo ante Girona por 4 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 9 goles en contra y 9 a favor.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid viene de vencer a Espanyol en casa por 2 a 0. Con 4 triunfos en las últimas fechas, la visita tiene el ánimo a tope en la temporada actual. Además, registró 10 goles a favor y le han convertido en 2 ocasiones.

Real Madrid ha demostrado ser muy fuerte jugando en su estadio y siempre logró vencer a su oponente.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 12 de mayo, en el torneo España - LaLiga Santander 2021-2022, y Real Madrid se quedó con la victoria por 6 a 0.

El anfitrión está en el décimo sexto puesto con 4 puntos (1 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 15 unidades y busca un triunfo para continuar como líder de la tabla (5 PG).

Real Madrid protagonizará en la siguiente fecha el ansiado duelo con Atlético de Madrid, el Derbi de Madrid. Este importante partido, cargado de historia, será el 27 de septiembre, a partir de las 08:15 horas, en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

El encargado de impartir justicia en el partido será Isidro Díaz de Mera Escuderos.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 15 5 5 0 0 8 2 Barcelona 13 5 4 1 0 13 3 Villarreal 10 5 3 1 1 6 4 Espanyol 10 5 3 1 1 1 16 Levante 4 5 1 1 3 0

DataFactory

Próximos partidos de Levante en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 7: vs Getafe: 27 de septiembre - 06:00 horas

Fecha 8: vs Real Oviedo: 4 de octubre - 06:00 horas

Fecha 9: vs Rayo Vallecano: 19 de octubre - 10:30 horas

Fecha 10: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 7: vs Atlético de Madrid: 27 de septiembre - 08:15 horas

Fecha 8: vs Villarreal: 4 de octubre - 13:00 horas

Fecha 9: vs Getafe: 19 de octubre - 13:00 horas

Fecha 10: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Horario Levante y Real Madrid, según país