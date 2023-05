El Torneo Clausura de la LLA 2023 tendrá nuevo integrante

Terminó el Torneo de Apertura de la LLA de este 2023 y hay cambios importantes en el máximo circuito de League of Legends de la región, pues The Kings, uno de los 8 equipos de fue retirado de la competencia, por lo que no podrá seguir en la categoría de primera división.

Tras la expulsión de The Kings de la LLA, la empresa desarrolladora, Riot Games ha confirmado que el cupo será tomado por Leviatán para el split de Clausura 2023. Este último, representa un equipo destacado en distintas escenas de esports, que ha ofrecido un plan robusto y consistente de ingreso a la Liga Latinoamérica.

“Sabemos que estos cambios repercuten a todos los integrantes de la liga, por eso, a partir del ingreso de Leviatán a la LLA, ofreceremos una mayor estabilidad a la escena competitiva regional, cancelando el evento Promo/Relegación de este año. Esto, con el único objetivo de ofrecer un panorama más claro y certero para todos los equipos, así como con la firme idea de retomar el mismo, tal como se conoce, en 2024”, explica Eduardo Cazares, Esports Product Manager de Riot Games Latam.

Los organizadores del evento aportarán USD 50.000 al equipo campeón del choque entre Regional Norte y Sur de LVP, que tradicionalmente y de acuerdo con el formato de la competencia regional, participaría en esta etapa.

Comunidad, luego de la salida de TK, debemos cancelar el evento P/R y donamos 50k USD al equipo ganador de la final entre Norte y Sur de LVP. Buscamos estabilizar la competencia tras la salida de The Kings sin dejar de apoyar a las Ligas Regionales. El evento P/R vuelve en 2024. pic.twitter.com/7PeE94DrvU — LLA (@LLA) April 20, 2023

“Agradecemos a todos los equipos que de alguna u otra forma demostraron interés en tomar la plaza de The Kings. Se han hecho grandes esfuerzos para cubrir a los jugadores y entrenadores afectados por la terminación del equipo y nuestra mayor prioridad es brindar certidumbre y reglas claras a todos por igual”, añade el ejecutivo de Riot Games.

Determinación LLA: Caso The Kings

Luego de una profunda investigación y haber entregado tiempos específicos de cumplimiento, Riot Games determinó que el equipo The Kings no logró cumplir con los compromisos adquiridos para asegurar su participación en la LLA y a la fecha mantiene adeudos hacia los miembros de su organización, involucrando a jugadores y entrenadores. Es por ello que a partir del 20 de abril de 2023, el equipo The Kings y su administración serán expulsados oficialmente de la Liga de forma indefinida y se bloqueará su participación en cualquier evento oficial de Riot Games.