Fórmula 1 podría tener nueva escudería; “rival” de Checo Pérez sería su líder

La temporada 2026 de la Fórmula 1 entrará a la historia luego de sumar una nueva escudería en el nombre de Cadillac, constructora norteamericana que está haciendo su debut y que, para tener buenas actuaciones, confió en la inteligencia de Sergio, Checo Pérez, y de Valtteri Bottas.

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Después de un inicio de temporada un tanto complicado, parece que Cadillac ha comenzado a asentarse de manera importante en la máxima categoría del automovilismo. Sin embargo, la expansión de la Fórmula 1 parece haber iniciado y, tras el regreso de Checo Pérez, no se descarta una nueva escudería muy pronto.

¿La Fórmula 1 tendrá una nueva escudería en los próximos años?

Luego de lo ocurrido en esta temporada con Cadillac, todo parece indicar que la Fórmula 1 no descarta sumar una escudería más para tener 12 en total, esto luego del interés que el gigante automovilístico asiático BYD ha demostrado en los últimos años en función de formar parte de este deporte.

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Y es que, en medio de los rumores que indicaban que BYD buscaba apropiarse del 24 por ciento de las acciones de Alpine, ahora El Heraldo Deportes menciona que la intención es tener una nueva escudería tal y como ocurrió con Cadillac, quien se lanzó a este mercado en la temporada 2026.

Además, el presidente de la FÍA, Mohammed Ben Sulayem, estaría dispuesto a darle su apoyo a BYD en la intención de convertirla en la duodécima constructora de la Fórmula 1, lo cual haría que el automovilismo profesional cambie para siempre en los próximos años.

¿Cómo afecta la llegada de una nueva escudería a Checo Pérez?

Mucho se ha hablado respecto a que la posible llegada de BYD estaría acompañada de Christian Horner, quien armaría toda la escudería de acuerdo con su creatividad. Vale mencionar que Horner formó parte de Red Bull coincidiendo con Checo Pérez, con quien llegó a tener algunos desencuentros importantes en el pasado.