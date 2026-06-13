Lo que le espera a Checo Pérez en el Gran Premio de Barcelona tras la clasificación

El Gran Premio de Barcelona-Catalunya tendrá un reto importante para Checo Pérez. El piloto mexicano no logró superar la Q1, una vez más, en la clasificación y partirá desde la parte trasera de la parrilla, en una carrera donde necesitará avanzar desde el inicio para aspirar a un mejor resultado.

La jornada dejó a Cadillac otra vez lejos de la zona media. Checo terminó en el puesto 19 con un tiempo de 1:17.545, suficiente para superar a Valtteri Bottas, pero no para meterse entre los 15 mejores. El mexicano quedó eliminado en el primer corte y tendrá poco margen de error el domingo.

Checo Pérez saldrá 19 en el Gran Premio de Barcelona

El piloto tapatío largará desde la posición 19 en el Gran Premio de Barcelona. El mexicano quedó por delante de su compañero Valtteri Bottas, quien partirá desde la posición número 20, delante de Lance Stroll y Fernando Alonso. Sin embargo, ambos Cadillac quedaron fuera en la Q1.

Checo Pérez|Crédito: @Cadillac_F1 / X

De acuerdo con AS México, Pérez se quedó a poco más de seis décimas de avanzar a la Q2. Su primer registro fue de 1:18.130 y después logró mejorar hasta 1:17.545. Aun así, no le alcanzó para escapar de la zona baja de la clasificación.

La pole fue para George Russell, quien marcó 1:14.679 con Mercedes. Lewis Hamilton saldrá segundo y Kimi Antonelli lo hará tercero. La diferencia con la punta volvió a mostrar el escenario que enfrenta Cadillac en esta etapa de adaptación dentro de la Fórmula 1.

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Qué necesita Checo Pérez para remontar en Barcelona

Checo Pérez tendrá una carrera de resistencia y paciencia. Al salir desde el lugar 19, su primera misión será evitar incidentes en la arrancada. Barcelona suele ser un circuito donde adelantar no es sencillo, por lo que la estrategia será clave para intentar ganar posiciones.

El mexicano necesitará aprovechar cualquier auto de seguridad, degradación de neumáticos o errores de los pilotos de la zona media. También será importante la gestión de llantas, ya que una parada bien ejecutada podría permitirle acercarse a los autos que largarán por delante.

Checo Pérez a bordo de su Cadillac|Crédito: @SChecoPerez / X

El margen, sin embargo, es corto. Cadillac no mostró ritmo suficiente para pelear en igualdad de condiciones con la zona media durante la clasificación. Por eso, la carrera de Checo dependerá de una ejecución limpia y de una estrategia que le permita aprovechar escenarios externos.

A qué hora corre Checo Pérez el GP de Barcelona

El Gran Premio de Barcelona-Catalunya se correrá este domingo 14 de junio. La carrera está programada para las 7:00 horas, tiempo del centro de México.

Checo Pérez saldrá desde el fondo, pero tendrá una nueva oportunidad para mostrar ritmo de carrera. La clasificación dejó un escenario adverso. Ahora, el mexicano necesitará una largada limpia, una buena estrategia y aprovechar cualquier oportunidad para rescatar el fin de semana.