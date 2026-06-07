Autódromo Hermanos Ródriguez invertirá más de 200 millones por “culpa” de la Fórmula 1

El Autódromo Hermanos Rodríguez se dice listo para abrir sus puertas una vez más en la temporada 2026 de la Fórmula 1 de cara al Gran Premio de México, mismo que se llevará a cabo en el último trimestre del año y que espera ser uno de los más interesantes y atractivos del calendario.

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No obstante, y gracias a los cambios que la Fórmula 1 ha tenido en los últimos meses, el Autódromo Hermanos Rodríguez se vio obligado a realizar una serie de cambios a fin de mantenerse alineado a las reglas de la FÍA. Estos cambios, vale decir, costaron poco más de 200 millones de pesos.

¿Qué cambios tuvo que hacer el Autódromo Hermanos Rodríguez para la Fórmula 1?

La implementación de nuevas reglas y modificaciones que la temporada 2026 de la Fórmula 1 tuvo en sus monoplazas ha obligado a la máxima categoría a renovar el Autódromo Hermanos Rodríguez a través de una inversión de 202 millones de pesos mediante la firma alemana Tilke, de acuerdo con el portal Heraldo Deportes.

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La intención es que la pista continúe manteniendo su Grado 1, misma que es necesaria para recibir la Fórmula 1 en esta etapa de cambios. Con ello, una de las reformas más esperadas deriva del trazado de circuito de extensión, así como el mantenimiento a la tercera capa de determinados sectores.

Del mismo modo, se contemplan ciertas mejoras en las instalaciones y la fachada del Pit Building y la zona de Paddock, así como una pista con un ancho mínimo de 12 metros y una recta de salida con un mínimo de 15 metros de ancho, situación que el Autódromo Hermanos Rodríguez cambiará.

¿Cuándo será el Gran Premio de México de la temporada 2026 de la Fórmula 1?

Prepárate, pues la carrera está más cerca que nunca. El Gran Premio de México se llevará a cabo el fin de semana del 30 de octubre al 1 de noviembre en la CDMX, siendo la gran carrera el domingo en punto de las 14:00 horas, misma en donde Checo Pérez hará acto de presencia después de un año sabático.