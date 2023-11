“No me he acercado": Hamilton tras los rumores que lo vinculan con Red Bull

Lewis Hamilton es el actual piloto de la escudería Mercedes AMG Petronas Motorsport, sin embargo, en las recientes horas, se le ha vinculado con el rival, Red Bull Racing, escudería donde corre Sergio ‘Checo’ Pérez.

Todo inicio cuando el jefe de la escudería austriaca, Christina Horner, aseguró que Hamilton se acercó a principios del año para ver si existía una posibilidad de correr con ese equipo.

Declaración de Horner

Ahora, con la temporada llegando a su fin con la última carrera por correr en el año en el Gran Premio de Abu Dhabi y con los campeonatos de constructores y de pilotos ya definidos, Christian Horner declaró que quienes manejan la carrera de Lewis Hamilton se habían acercado con el equipo a principios de año, y también a Ferrari, para sondear un posible cambio de equipo.

Hemos tenido varias conversaciones a lo largo de los años sobre la incorporación de Lewis. Nos han contactado varias veces. Más recientemente, a principios de año donde hubo una consulta sobre si habría algún interés

Ante esta situación, Horner, según sus palabras, rechazó al británico para ser compañero de Max Verstappen, “No veo a Max y a Lewis trabajando juntos. La dinámica no sería la adecuada. Estamos 100% contentos con lo que tenemos”, dijo en relación a Sergio Pérez como compañero del neerlandés.

Hamilton responde a Horner

Sin embargo, eso no quedó ahí, pues la noticia llegó a oídos de Hamilton y fue consultado este jueves en Yas Marina sobre las declaraciones de Horner y declaró que no tuvo contacto con Red Bull.

Realmente no sé de donde ha salido esa historia. Quiero decir que sé que ha venido de Christian... No entiendo muy bien de qué ha hablado porque nadie, que yo sepa, de mi equipo ha hablado con él. Hace años que no hablo con Christian

De igual manera, confirmó que hubo un acercamiento, per que fue de parte de Red Bull y no de él, “Sin embargo, se puso en contacto conmigo a principios de año para reunirnos pero nada más. Me limité a felicitares por un año increíble y a decirles: <Espero poder pelear pronto contra ustedes en un futuro próximo>. Eso fue todo”, declaró el británico.

Max Vertappen furioso

Posteriormente, el que sería su compañero de equipo si se parara a Red Bull, Verstappen, declaró contundente lo que pasa dentro el Paddock de la F1.

No hay que hacer historias si no va a suceder, así que, me da igual, no me importa. no quiero referirme en particular a Lewis, hay muchos otros buenos pilotos también, a veces esto funciona así

Lewis Hamilton tiene un contrato hasta 2025 con Mercedes, por lo que un traspaso a la escudería de bebidas energéticas, técnicamente, no sería posible.

