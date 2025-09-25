¿Qué pasará con el futuro de Fernando Alonso? El piloto de Fórmula 1 ya tiene definido su retiro

Fernando Alonso es uno de los pilotos más experimentados y de mayor edad en la Fórmula 1. El español dejó de correr por algún tiempo para probar suerte en otras pistas, pero al final regresó a la categoría que más le gusta. Ahora, en una entrevista con Jesús Balseiro, habló sobre su futuro en el máximo circuito y qué piensa del retiro. Con el retorno de Checo Pérez, la experiencia aumenta en la F1 y Alonso lo reconoció.

Recientemente, Fernando Alonso comenzó a correr en la escudería Aston Martin. El volante ibérico solamente suma 30 puntos en la actual temporada de la Fórmula 1 y se ubica en el lugar 14 de la tabla de pilotos. En el Gran Premio de Azerbaiyán, que ganó Max Verstappen, ni siquiera sumó unidades. Alonso sabe que su adiós estaría cerca, pero no dio fechas.

“Quiero dejar la Fórmula 1 considerándome el mejor. Que la gente de fuera, en un 30 o 40 por ciento, también lo piense. Quiero marcharme en lo alto. Sé que tengo más posibilidades de hacerlo bien en 2027 o 2028, cuando haya una estabilidad en el grupo humano que tenemos ahora con Adrian Newey y los demás”, sentenció el piloto.

Alonso le ve un gran futuro a Aston Martin

En la misma entrevista, Fernando Alonso reconoció el crecimiento de Aston Martin en los últimos años. El dos veces campeón del mundo (2005 y 2006) resaltó que la fábrica está ilusionada y focalizada para tener un grandioso 2026, y también reveló algunos detalles de cómo le dirían adiós.

“Si el coche fuera mal, hay posibilidades de que siga un año más para acabar con buen sabor de boca. Si el coche va bien, es probable que 2026 sea mi último año. El equipo se dirige hacia su mejor momento. La fábrica está focalizada en 2026 y hay mucha ilusión, un nuevo método de trabajo con las enseñanzas que imparte Adrian Newey”, dijo.

El próximo Gran Premio de la Fórmula 1 se correrá en Singapur del 3 al 5 de octubre. En México se podrá ver desde las 6:00 a. m. Los McLaren Oscar Piastri y Lando Norris siguen siendo los líderes de la competencia.