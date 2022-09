Leyenda del Atlas recuerda su pasado musical y su parecido con Zague

A pesar de que el Atlas rompió recientemente la sequía sin títulos, la generación que llegó a la final ante Toluca en el torneo Verano 1999 ocupa un lugar muy especial entre los aficionados rojinegros y una leyenda del equipo que disputó aquel encuentro recordó su pasado musical.

El exdelantero Daniel Osorno tuvo una faceta como cantante en La Banda Pura Caña que, además de traerle problemas económicos, le creó polémica relacionada con el alcohol y la fiesta.

“Tengo cara de borracho, pero nunca he tomado. Creen que por tener una banda musical o salir de antro siempre andas de briago, pero no es así. Duré cinco años con la banda, hicimos tres discos y tres videos musicales, pero cuando uno tiene una banda no estás metido 100 por ciento en el futbol. Lo mío era un hobby, la gente es muy chismosa”, declaró el canterano del Atlas en entrevista con David Medrano.

El jugador cumplió su sueño fuera de las canchas de futbol, pero reveló que le trajo muchos problemas económicos por la gente que lo rodeaba en ese momento.

“Termino con la banda porque me fui a Estados Unidos (a jugar) y quienes eran los representantes de la banda me chingaron mucho dinero. Yo mandaba y mandaba hasta que dije: ‘no más’. Me quitaron todo, pero lo material no me importa porque tengo a mi familia, lo bailado nadie me lo quita”, añadió.

Daniel Osorno: “Yo era como Zague”

Por último, Daniel Osorno señaló en qué jugador se inspiró para su estilo de juego.

“Yo era como Zague, le aprendí muchísimo a él. Éramos jugadores que una vez tirábamos la pelota larga, nadie nos agarraba, igual éramos medio troncos para controlarla, pero volábamos”, aseveró.