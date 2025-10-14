¡LEYENDA! El nuevo récord de Cristiano Ronaldo

Nuevo récord de Cristiano Ronaldo en el futbol, el astro del Al-Nassr llegó a las 41 anotaciones en eliminatorias mundialistas y se convirtió oficialmente en el máximo goleador en esta fase. El canterano del Sporting de Lisboa se lució con un doblete en el empate de Portugal con Hungría y así, superó las 39 dianas que registró Carlos ‘Pescadito’ Ruíz con Guatemala.

El atacante había empatado al ariete centroamericano con el tanto que hizo de penal en el Puskas Arena justamente ante su rival de hoy y ahora, fue clave con sus dos tantos para darle el triunfo a su selcción y también para conseguir un nuevo récord en el futbol mundial. A sus 40 años, Cristiano Ronaldo llegará como el futbolista con más goles en eliminatorias al Mundial 2026 y buscará ser campeón del mundo en la que posiblemente sea su último torneo como seleccionado luso.

Portugal va perfecto

Los pupilos de Roberto Martínez llevan tres triunfos y un empate, por lo que es prácticamente un hecho que estarán en la fiesta del siguiente año. Portugal comparte sector con Hungría, Irlanda y Armenia, con paso perfecto, dejando a sus rivales rezagados en la clasificación general.

De momento, las otras tres selecciones lucharán hasta la última fecha de la eliminatoria por un lugar en la siguiente ronda que es el repechaje europeo. Hungría tiene cinco unidades, Irlanda cuatro y Armenia está en el fondo con tres puntos. Con seis puntos por jugarse, será una lucha a ‘muerte’ por ese boleto a la próxima ronda en la que clasifican solo los segundos lugares de los 12 sectores de la eliminatoria de la UEFA.