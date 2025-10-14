Cabo Verde es la sorpresa del Mundial: 5 cracks nacieron en ese país y no lo sabías

Cabo Verde jugará su primera Copa del Mundo en el año 2026 tras haber clasificado como primera de su zona en las Eliminatorias Africanas rumbo al Mundial de Norteamérica. Si bien se trata de una nación con poco más de 520 mil habitantes, futbolistas de talla mundial nacieron allí y es muy probable que no lo sepas. El caso más emblemático es el de Luis Nani, referente del Manchester United, equipo que venció a Sunderland recientemente .

Ellos son los 5 futbolistas más emblemáticos que nacieron en Cabo Verde

1. Luis Nani

Si bien es cierto que representó a Portugal, Nani nació en Praia (Cabo Verde). Jugaba como extremo y se caracterizaba por ser un jugador explosivo, con gran velocidad, regate corto muy fino, capacidad de desborde y buen disparo desde media distancia. Ganó 4 veces la Premier League y una vez la UEFA Champions League con los Red Devils. Sin lugar a dudas, es el jugador más emblemático nacido en Cabo Verde, país que festejó eufóricamente la clasificación .

Getty Images Luis Nani nació en Cabo Verde

2. Gelson Martins

También representa a Portugal, pero al igual que Nani, nació en Praia. Es un extremo muy veloz, habilidoso en el uno contra uno, buen regateador y desequilibrante por banda. Se destacó en Portugal antes de dar el salto a Atlético Madrid y AS Mónaco. Ganó la UEFA Nations League con Portugal y llegó a ser considerado una de las grandes promesas portuguesas a mediados de la década de 2010.

3. Ryan Mendes

Probablemente uno de los futbolistas más importantes de la selección caboverdiana. Capitán del equipo en varios procesos clave y estandarte de la clasificación al Mundial 2026. Jugó para equipos como Lille OSC (Francia), Nottingham Forest (Inglaterra), Kayserispor (Turquía) y Sharjah (EAU). Entre sus logros más importantes a nivel clubes, se encuentra un ascenso a la Ligue One con Le Havre.

4. Garry Rodrigues

Otro extremo con gran velocidad y regate, pero él fue uno de los primeros jugadores de Cabo Verde en consolidarse en ligas europeas de buen nivel. Se destacó en clubes como Galatasaray (Turquía), PAOK (Grecia), Olympiacos (Grecia) y Elche (España). Incluso fue campeón de la liga turca con Galatasaray y hoy formó parte de la clasificación a la Copa del Mundo con su selección.

5. Stopira

Es un lateral izquierdo que tuvo una enmarcada carrera en Hungría, ganando la liga y la copa de dicho país en varias ocasiones. Jugó en clubes como Fehérvár (Hungría) y Deportivo La Coruña B (España). Con 37 años logró clasificar a Cabo Verde al Mundial 2026.

Jugadores que pudieron representar a Cabo Verde y quizás no conocías