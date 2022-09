Leyenda de Francia lanza tremenda crítica contra el VAR

El VAR sigue siendo uno de los principales temas en el futbol que genera polémica y varias opiniones encontradas. Mientras algunos piensan que hace mucho más justo el desarrollo del juego, otros creen que afecta su esencia y ahora, una de las grandes leyendas de Francia lanzó una tremenda crítica contra esta tecnología.

Thierry Henry, exjugador de la Selección francesa y del Barcelona, emitió su opinión sobre el videoarbitraje y primero señaló que el futbol está muy atrás respecto a otros deportes.

“En el futbol siempre vamos con retraso. Tenemos mucho que aprender. Lo que puedo ver en el futbol americano, el rugby, el cricket, el tenis, es que (las decisiones) son instantáneas”, declaró en la Leaders Week Sport Business, donde se reúnen más de 3,000 altos dirigentes del deporte en Londres esta semana.

Thierry Henry piensa que se pierde mucho tiempo con el VAR

El exfutbolista de 45 años también criticó el tiempo que se pierde, además de que genera mayores controversias.

“Lo que me fastidia del VAR es que no es lo suficientemente rápido. Luego, se trata siempre de la decisión de alguien que se encuenta en un camión o en otra parte, no es el VAR el que decide.

Después de haber marcado, ni siquiera sabes si tienes que saltar de alegría. ¿Salto? ¿Celebro? ¿No celebro? Eso mata la alegría del juego”, agregó.

¿Qué hace Thierry Henry después de su retiro?

Thierry Henry se retiró en el 2014 con el Red Bull NY de la MLS, después de jugar para el Mónaco, la Juventus, el Arsenal y el Barcelona, donde formó parte de la histórica temporada del equipo y fue una de las piezas fundamentales.

El exdelantero francés ahora es comentarista de futbol en la televisión y también es entrenador adjunto en la selección de Bélgica, después de un paso por el Mónaco y el Montreal Impact de la MLS.