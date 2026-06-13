Insólito: leyendas de Sudáfrica hicieron un minuto de silencio en plena TV tras caer ante México

Sin lugar a dudas, el debut de Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no fue de la mejor manera debido a su derrota por 2 a 0 ante su par mexicano en un encuentro celebrado en el Estadio Ciudad de México que se disputó el pasado 11 de junio.

Debido a esta situación, las repercusiones fueron lapidarias y realizadas por un grupo de exjugadores de la Bafana Bafana, quienes se manifestaron haciendo un minuto de silencio durante una transmisión de un programa televisivo en el país africano.

El hecho se viralizó en las redes sociales luego de que la cuenta oficial de Eurofootcom replicara el momento en donde Benni McCarthy, Quinton Fortune y Aaron Mokoena se quedaran en silencio luego del cotejo inaugural que dejó a los dirigidos por Hugo Bross en una situación bastante incómoda.

Es importante mencionar que en el choque ante los del Vasco Aguirre, el conjunto sudafricano sufrió la expulsión de dos de sus jugadores. De este modo, Themba Zwan y Sphepgelo Sithole se perderán el choque ante República Checa, encuentro fundamental en sus aspiraciones de avanzar a los 16avos de final de la justa internacional.

🙂🇿🇦 South African legends Benni McCarthy, Quinton Fortune and Aaron Mokoena after the 2-0 loss against Mexico... 🤣🤣 (@SportyTV) pic.twitter.com/d4KBD6jmXp — EuroFoot (@eurofootcom) June 12, 2026

¿Cuándo serán los próximos partidos de Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El equipo de Bross luego de su caída en el debut en el campeonato tendrá que medirse el próximo jueves 18 de junio ante su similar de República Checa en un encuentro que se realizará en Atlanta a partir de las 10 horario mexicano.

Posteriormente, el miércoles 24 tendrá que buscar un resultado favorable cuando enfrente al combinado nacional de Corea del Sur en una cita que se disputará en el imponente Estadio Monterrey.

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