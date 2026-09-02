Red Bull toma inesperada decisión con el compañero de Verstappen para el GP de Italia

Red Bull tendrá que modificar nuevamente su alineación para el Gran Premio de Italia. La escudería confirmó este miércoles que Isack Hadjar no podrá disputar la carrera en Monza, por lo que Liam Lawson ocupará nuevamente su lugar como compañero de Max Verstappen.

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Hadjar continúa recuperándose de la lesión en la muñeca que sufrió durante un entrenamiento en el receso de verano y que ya le impidió participar en el pasado Gran Premio de Países Bajos.

Aunque el francés tenía esperanzas de regresar este fin de semana, Red Bull decidió no correr riesgos y mantenerlo fuera del monoplaza una carrera más.

Ahead of the weekend in Monza, an update from the Team 💙



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¿Por qué Isack Hadjar no correrá el GP de Italia?

El propio Hadjar había reconocido en Zandvoort que recuperaba movilidad diariamente y esperaba estar listo para Monza. Sin embargo, la evolución de su muñeca no ha sido suficiente para recibir autorización y Red Bull optó por darle más tiempo de recuperación.

“Liam conducirá junto a Max en el Gran Premio de Italia en Monza, mientras Isack continúa mostrando avances alentadores”, informó la escudería.

El equipo agregó que seguirá de cerca su rehabilitación y “no correrá riesgos innecesarios” con su regreso.

La lesión se produjo durante un entrenamiento físico realizado por Hadjar durante el receso de verano.

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Liam Lawson tendrá otra oportunidad con Red Bull

La ausencia de Hadjar abre una segunda oportunidad consecutiva para Lawson.

El neozelandés fue llamado de emergencia para Zandvoort y respondió con un séptimo lugar, sumando seis puntos para Red Bull. Ahora volverá a compartir equipo con Verstappen en Monza.

El movimiento también provoca cambios en Racing Bulls. Yuki Tsunoda continuará sustituyendo a Lawson y formará nuevamente pareja con Arvid Lindblad.

Red Bull no ha establecido todavía una fecha definitiva para el regreso de Hadjar. Después de Monza, la Fórmula 1 viajará a Madrid y posteriormente a Bakú.