La inesperada decisión de Cadillac que afectará a Checo Pérez en Monza

Checo Pérez tendrá que esperar para comenzar su actividad en uno de sus circuitos favoritos de la Fórmula 1. El mexicano no manejará el Cadillac durante la primera práctica libre del Gran Premio de Italia y su lugar será ocupado por Colton Herta.

Te puede interesar: El día que Checo Pérez dejó sin palabras a una leyenda de la Fórmula 1

Cadillac confirmó este martes el movimiento dentro de su alineación para la FP1 que se disputará el viernes en Monza. Sin embargo, la decisión no tiene relación con el rendimiento del mexicano.

La escudería debe cumplir con el reglamento de Fórmula 1 que obliga a cada piloto titular a ceder dos sesiones de entrenamientos libres durante la temporada a pilotos considerados novatos.

Teammate goals right here.



Birthday gift of the year unlocked: @SChecoPerez to @ValtteriBottas 🫶 pic.twitter.com/ng79mOyrLT — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 28, 2026

¿Quién reemplazará a Checo Pérez en Monza?

Colton Herta será el encargado de manejar el MAC-26 de Checo durante la primera práctica.

El estadounidense es piloto de desarrollo de Cadillac y actualmente compite en Fórmula 2. Ya tuvo la oportunidad de manejar el monoplaza de Pérez durante la FP1 del Gran Premio de España.

“Esta es una excelente oportunidad para experimentar diferentes aspectos del MAC-26”, explicó Herta antes de su participación en Italia.

Checo recuperará su monoplaza a partir de la FP2 y disputará con normalidad el resto del fin de semana.

Te puede interesar: Checo Pérez pone una condición para seguir en Fórmula 1: “Mientras tenga eso…”

Monza, un circuito especial para Checo Pérez

Perder la primera práctica tendrá un ingrediente particular para el mexicano debido a su historial en el circuito italiano.

Pérez ha disputado 14 Grandes Premios en Monza y consiguió terminar dentro de los puntos en 12 ocasiones.

Su actuación más recordada llegó en 2012. Checo arrancó desde la posición 12 con Sauber, remontó hasta superar a los Ferrari de Felipe Massa y Fernando Alonso y terminó segundo detrás de Lewis Hamilton.

Once años después, en 2023, volvió a conseguir el segundo lugar, esta vez como piloto de Red Bull.

Sin embargo, ahora tendrá menos tiempo para preparar el fin de semana. Checo comenzará su actividad hasta la FP2 después de entregar durante una sesión su Cadillac a Herta.