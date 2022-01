Lo conocen hasta en Arabia Saudita: Lichnovsky sobre Tigres

El defensa chileno Igor Lichnovsky ya se encuentra en Monterrey, Nuevo León, para ultimar los detalles de su contratación con los Tigres. A su llegada este viernes por la noche, el jugador andino fue cuestionado sobre las razones por las que se sintió atraído por dejar el futbol de Arabia Saudita y vivir una nueva experiencia en la Liga BBVA MX donde ya había jugado para Necaxa y Cruz Azul, respectivamente.

En ese sentido, el zaguero sudamericano compartió que uno de los motivos por los que aceptó la propuesta de los Felinos, fue “la magnitud del club”.

“Han habido varios futbolistas chilenos, el último de ellos fue Edu Vargas y cuando me encontraba en Cruz Azul, me contaba cómo era internamente, la magnitud del club, lo conocen hasta en Arabia Saudita, o sea cuando yo he dicho allá que tenía la opción de venir acá, toda la gente lo conocía, lo sabía también curiosamente por Gignac y es un club no solo de magnitud nacional sino internacional”, señaló el exjugador del Al Shabab árabe.

De tal forma, Lichnovsky aceptó que Tigres será el reto “más importante” para él, pero por el simple hecho de tratarse del que afrontará actualmente.

“Vivo el presente y para no ser malagradecido con dios, donde estoy hoy en día es el más importante para mí. Así que voy a dar lo mejor por Tigres, por representar a la institución como debe ser”, contestó al respecto.

Finalmente, el defensor resaltó la forma en que la directiva del cuadro norteño llevó las negociaciones para hacerse con sus servicios.

“Tigres me demostró su cariño, desde el primer contacto que hubo supe que había un interés real y no siempre el futbolista está en medio de una negociación, pero mi postura fue un sí y esa es la realidad”, expresó.

Exámenes médicos listos

Este sábado, los Tigres informaron que Igor ya presentó los exámenes médicos correspondientes, uno de los últimos detalles para finalizar su incorporación al plantel.