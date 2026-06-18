¿Líder absoluto o “dictador”? Kylian Mbappé no entrenó con sus compañeros de Francia y los observó desde otro lugar

Francia debutó con victoria ante Senegal y con un doblete de goles de Kylian Mbappé en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sin embargo, no es novedad que el capitán francés fue protagonistas de diferentes polémicas tanto con la selección francesa como con el Real Madrid. En ese marco, en las últimas horas no se entrenó con sus compañeros y los observó desde otro lugar.

Así como Ousmane Dembélé se hartó y habló de la situación de Mbappé, en las últimas horas el capitán francés se mostró en el entrenamiento del Les Bleus con una actitud algo insólita. Muchos pueden a llegar a considerar que es un líder absoluto, mientras que otros lo pueden ver como un “dictador”, tal como marcan en las redes sociales sus detractores.

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Kylian Mbappé observó el entrenamiento de Francia desde arriba

En un video que trascendió en las últimas horas, se puede observar a Kylian Mbappé casi supervisando el entrenamiento de la selección de Francia, mientras todos sus compañeros se entrenaban con normalidad. El crack del Real Madrid estaba subido a un andamio, tal como suele hacer el director técnico español del PSG, Luis Enrique.

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En los comentarios muchos aficionados aseguran que Mbappé está al tanto de todas las cosas que se dicen de él en redes sociales y cómo lo enfrentan con Luis Enrique, su exentrenador. En ese contexto, aseguran que hace todo esto con la intención de alimentar a sus detractores mientras se ríe de ellos.

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Esto dijo Kylian Mbappé tras las críticas que sufre en Francia

“No juego por venganza. Si quisiera callar las críticas, tendría que jugar hasta los 80 años”, afirmó el delantero de 27 años. Del mismo modo le restó importancia al ruido y a las críticas y expresó: “Estoy centrado en hacer lo mejor para mi país. Sólo eso”.

Kylian Mbappé va por dos récords increíbles en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ con Francia

Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador histórico de los mundiales con 16 goles convertidos. En tanto, Kylian Mbappé tiene 14 tantos. En ese marco, compite casi mano a mano con el argentino por ese récord. Además, si gana la Bota de Oro (máximo goleador), será el primero en la historia en ganarlo en dos ocasiones. Mientras tanto, silencia a las críticas.