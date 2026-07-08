Mundial 2026: esta mega figura podría sumarse al show del medio tiempo junto a Shakira, Madonna y BTS

La expectativa por la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que se llevará a cabo el próximo 19 de julio, ha alcanzado un nuevo nivel de euforia. Si bien ya se había confirmado un cartel de artistas de clase mundial, en las últimas horas ha comenzado a resonar con fuerza un nombre que promete paralizar el planeta: Justin Bieber.

En una tendencia que lleva varios años, la FIFA ha decidido que el partido definitorio no sea un simple evento de futbol, sino un evento de entretenimiento global. Siguiendo el modelo de los grandes espectáculos deportivos estadounidenses, por primera vez en la historia se llevará a cabo un show musical durante el entretiempo del encuentro decisivo. Hasta ahora, el escenario ya tiene asegurada la presencia de figuras de la talla de Shakira, Madonna y el fenómeno global BTS.

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La posible incorporación de Justin Bieber ha generado una ola de especulaciones. Aunque el artista canadiense aún no ha confirmado oficialmente su participación, diversos medios internacionales reportan que se encuentra en avanzadas negociaciones con la FIFA. La sospecha de sus seguidores aumentó considerablemente tras una reciente publicación en redes sociales, donde Bieber compartió fotos de su infancia luciendo ropa deportiva y jugando al futbol, un gesto que muchos interpretaron como una "señal" clara de su involucramiento en el evento.

Justin Bieber

Bieber se lució en el Festival de Coachella

La participación de Bieber sería uno de sus eventos de mayor magnitud desde su comentada presentación en el pasado Festival de Coachella. En aquella ocasión, el cantante hizo gala de una producción que repasó sus éxitos más recientes junto a los clásicos que lo lanzaron a la fama, marcando su primer gran retorno a los escenarios masivos tras su gira Justice World Tour en 2022. ¿Logrará la FIFA cerrar el acuerdo para sumar a Bieber a esta constelación de estrellas? La respuesta llegará en los próximos días...