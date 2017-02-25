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Carlos Miloc, un símbolo de Tigres

El entrenador uruguayo tuvo un buen paso por el futbol mexicano, donde fue campeón con Tigres y América

Por: Azteca Deportes

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ALEJANDRO ACOSTA/ALEJANDRO ACOSTA | Junto al argentino Fabián Cubero, en la presentación del jugador

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EDGAR QUINTANA/EDGAR QUINTANA | Un señor que dejó muchos recuerdos en el futbol

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EDGAR QUINTANA/EDGAR QUINTANA | Directo en sus declaraciones y siempre mirando de frente

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ALEJANDRO ACOSTA/ALEJANDRO ACOSTA | Con Carlos Esquivel, refuerzo de los felinos en el 2008

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JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | Siempre acompañando al “Tuca” Ferretti, otro referente de la intitución

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DAVID LEAH/MEXSPORT | Con la mejor actitud dentro y fuera d ela cancha

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JORGE MARTINEZ/JORGE MARTINEZ | Siempre con sus amados Tigres, a pesar de sus problemas de slaud

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JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | Miloc y Tuca, una dupla que representa los mejores momentos del cuadro felino

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ALEJANDRO ACOSTA/ALEJANDRO ACOSTA | Junto al argentino Fabián Cubero, en la presentación del jugador

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EDGAR QUINTANA/EDGAR QUINTANA | Un señor que dejó muchos recuerdos en el futbol

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EDGAR QUINTANA/EDGAR QUINTANA | Directo en sus declaraciones y siempre mirando de frente

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ALEJANDRO ACOSTA/ALEJANDRO ACOSTA | Con Carlos Esquivel, refuerzo de los felinos en el 2008

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JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | Siempre acompañando al “Tuca” Ferretti, otro referente de la intitución

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DAVID LEAH/MEXSPORT | Con la mejor actitud dentro y fuera d ela cancha

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JORGE MARTINEZ/JORGE MARTINEZ | Siempre con sus amados Tigres, a pesar de sus problemas de slaud

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JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | Miloc y Tuca, una dupla que representa los mejores momentos del cuadro felino

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