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¡Chivas consigue el duodécimo!

Chivas consigue el duodécimo título en el Futbol Mexicano

Por: Azteca Deportes

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Chivas empata al América en títulos

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Rodolfo Pizarro, el hombre clave en el ataque de Chivas

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Gignac no pesó en el Estadio Chivas

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Matías Almeyda el pastor de la ’12’

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Rodolfo Cota, el héroe de la vuelta

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Alan Pulido el verdugo de Tigres

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Pulido les pagó con un título a Tigres

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Chivas se une al América como los máximos ganadores del Futbol Mexicano

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La afición reconoce a Alan Pulido como el héroe de la final

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‘Tuca’ volvió a fallar en la final

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Las mejores postales del título de Chivas

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Fierro levantando la Liga MX

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Almeyda, el ‘Pastor’ del ‘Rebaño’

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El ‘Rebaño’ y la 12

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Chivas empata al América en títulos

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Matías Almeyda el pastor de la ’12’

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El ‘Rebaño’ y la 12

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