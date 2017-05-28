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¡Chivas consigue el duodécimo!
Chivas consigue el duodécimo título en el Futbol Mexicano
Chivas empata al América en títulos
Rodolfo Pizarro, el hombre clave en el ataque de Chivas
Gignac no pesó en el Estadio Chivas
Matías Almeyda el pastor de la ’12’
Rodolfo Cota, el héroe de la vuelta
Alan Pulido el verdugo de Tigres
Pulido les pagó con un título a Tigres
Chivas se une al América como los máximos ganadores del Futbol Mexicano
La afición reconoce a Alan Pulido como el héroe de la final
‘Tuca’ volvió a fallar en la final
Las mejores postales del título de Chivas
Fierro levantando la Liga MX
Almeyda, el ‘Pastor’ del ‘Rebaño’
El ‘Rebaño’ y la 12
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