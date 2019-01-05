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GALERÍA | Chivas debuta con victoria en el Clausura 2019 sobre Xolos
Con anotación de Pulido, Chivas sumó tres unidades en casa ante los Xolos de Tijuana.
Emiliano/MEXSPORT | Galería
Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería
Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería
Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería
Emiliano/MEXSPORT | Galería
Emiliano/MEXSPORT | Galería
Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería
Emiliano/MEXSPORT | Galería
Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería
Emiliano/MEXSPORT | Galería
Emiliano/MEXSPORT | Galería
Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería
Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería
Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería
Emiliano/MEXSPORT | Galería
Emiliano/MEXSPORT | Galería
Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería
Emiliano/MEXSPORT | Galería
Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería
Emiliano/MEXSPORT | Galería