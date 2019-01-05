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GALERÍA | Chivas debuta con victoria en el Clausura 2019 sobre Xolos

Con anotación de Pulido, Chivas sumó tres unidades en casa ante los Xolos de Tijuana.

Por: Azteca Deportes

KAL|1_3ye6ep0c

Emiliano/MEXSPORT | Galería

KAL|1_wlk9otdx

Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería

KAL|1_2ibwrbal

Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería

KAL|1_yjcd2chx

Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería

KAL|1_7ua8ldpu

Emiliano/MEXSPORT | Galería

KAL|1_d0a5rz20

Emiliano/MEXSPORT | Galería

KAL|1_k2ak0i9p

Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería

KAL|1_3sqav8l2

Emiliano/MEXSPORT | Galería

KAL|1_c1l6wujo

Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería

KAL|1_ebg7pp7a

Emiliano/MEXSPORT | Galería

/
KAL|1_3ye6ep0c

Emiliano/MEXSPORT | Galería

KAL|1_wlk9otdx

Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería

KAL|1_2ibwrbal

Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería

KAL|1_yjcd2chx

Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería

KAL|1_7ua8ldpu

Emiliano/MEXSPORT | Galería

KAL|1_d0a5rz20

Emiliano/MEXSPORT | Galería

KAL|1_k2ak0i9p

Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería

KAL|1_3sqav8l2

Emiliano/MEXSPORT | Galería

KAL|1_c1l6wujo

Cristian De Marchena/MEXSPORT | Galería

KAL|1_ebg7pp7a

Emiliano/MEXSPORT | Galería

KAL|1_3ye6ep0c
KAL|1_wlk9otdx
KAL|1_2ibwrbal
KAL|1_yjcd2chx
KAL|1_7ua8ldpu
KAL|1_d0a5rz20
KAL|1_k2ak0i9p
KAL|1_3sqav8l2
KAL|1_c1l6wujo
KAL|1_ebg7pp7a

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