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Galería | Chivas triunfa en el Azteca ante Cruz Azul

Con gol de Cisneros, el Rebaño derrotó al Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca.

Por: Azteca Deportes

KAL|1_ke3ljcg1

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | Galería

KAL|1_4usdbcx4

Adrian Macias/MEXSPORT | Galería

KAL|1_m9esuexq

David Leah/MEXSPORT | Galería

KAL|1_t2yrpdv7

Javier Ramirez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_aka4nwds

Adrian Macias/MEXSPORT | Galería

KAL|1_b3di4s0p

Adrian Macias/MEXSPORT | Galería

KAL|1_hjkzhvkf

David Leah/MEXSPORT | Galería

KAL|1_u8nxzol2

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | Galería

KAL|1_nstfivh8

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | Galería

/
KAL|1_ke3ljcg1

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | Galería

KAL|1_4usdbcx4

Adrian Macias/MEXSPORT | Galería

KAL|1_m9esuexq

David Leah/MEXSPORT | Galería

KAL|1_t2yrpdv7

Javier Ramirez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_aka4nwds

Adrian Macias/MEXSPORT | Galería

KAL|1_b3di4s0p

Adrian Macias/MEXSPORT | Galería

KAL|1_hjkzhvkf

David Leah/MEXSPORT | Galería

KAL|1_u8nxzol2

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | Galería

KAL|1_nstfivh8

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | Galería

KAL|1_ke3ljcg1
KAL|1_4usdbcx4
KAL|1_m9esuexq
KAL|1_t2yrpdv7
KAL|1_aka4nwds
KAL|1_b3di4s0p
KAL|1_hjkzhvkf
KAL|1_u8nxzol2
KAL|1_nstfivh8

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