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Galería | Chivas triunfa en el Azteca ante Cruz Azul
Con gol de Cisneros, el Rebaño derrotó al Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca.
Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | Galería
Adrian Macias/MEXSPORT | Galería
David Leah/MEXSPORT | Galería
Javier Ramirez/MEXSPORT | Galería
Adrian Macias/MEXSPORT | Galería
Adrian Macias/MEXSPORT | Galería
David Leah/MEXSPORT | Galería
Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | Galería
Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | Galería
Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | Galería
Adrian Macias/MEXSPORT | Galería
David Leah/MEXSPORT | Galería
Javier Ramirez/MEXSPORT | Galería
Adrian Macias/MEXSPORT | Galería
Adrian Macias/MEXSPORT | Galería
David Leah/MEXSPORT | Galería
Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | Galería
Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | Galería