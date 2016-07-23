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Galeria de la Jornada 2

Estas son las mejores imágenes de la Jornada 2

Por: Gibrán Kazen

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Veracruz y Santos abrieron la jornada dos de la Liga MX

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Los escualos aprovechando el nerviosismo de la defensa santista

KAL|1_qxxmk9nn

Jaguares tuvo una visita incomoda en su cancha

KAL|1_6xegi5xm

Tuzos aprovechó y sacó los tres puntos en Chiapas

KAL|1_3mx4hmt9

Monarcas tuvo un buen arranque en el partido ante los gallos blancos

KAL|1_3y1klqld

Querétaro sacó un empate con sabor a triunfo después de ir perdiendo 2-0 ante Monarcas

KAL|1_cfhxnl05

Tigres merodeó en bastantes ocasiones el arco del Atlas sin éxito

KAL|1_phoy8l1w

Atlas también hacía su lucha para llevarse el encuentro en Monterrey

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León y Necaxa también se dieron cita para esta jornada dos en un empate sin goles

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León y Necaxa pelearon el partido sin hacerse daño

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Chivas se estreno en su casa con una victoria ante Monterrey

KAL|1_slle3op0

Chivas y Monterrey tuvieron que superar la adversidad de la lluvia

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En el clásico joven también fue participe de un empate sin goles

KAL|1_2ib5ve4k

La frustración se hizo presente en el Estadio Azul tras llevar sumar su segundo juego sin anotar por parte de los cementeros

KAL|1_xigtvi2x

Las águilas impusieron condiciones en su casa despachando al Toluca

KAL|1_gci0t58e

Toluca intentó responder ante el América pero la derrota de los púpilos de Hernán Cristante fue inevitable

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Puebla y Xolos cerraron la jornada 2 de la Liga MX

KAL|1_3phnn2sy

El puebla sacó el resultado en casa tras ganar en casa ante los Xolos de Miguel Herrera

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Veracruz y Santos abrieron la jornada dos de la Liga MX

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Los escualos aprovechando el nerviosismo de la defensa santista

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Jaguares tuvo una visita incomoda en su cancha

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Tuzos aprovechó y sacó los tres puntos en Chiapas

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Monarcas tuvo un buen arranque en el partido ante los gallos blancos

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Querétaro sacó un empate con sabor a triunfo después de ir perdiendo 2-0 ante Monarcas

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Tigres merodeó en bastantes ocasiones el arco del Atlas sin éxito

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Atlas también hacía su lucha para llevarse el encuentro en Monterrey

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León y Necaxa también se dieron cita para esta jornada dos en un empate sin goles

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León y Necaxa pelearon el partido sin hacerse daño

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Chivas se estreno en su casa con una victoria ante Monterrey

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Chivas y Monterrey tuvieron que superar la adversidad de la lluvia

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En el clásico joven también fue participe de un empate sin goles

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La frustración se hizo presente en el Estadio Azul tras llevar sumar su segundo juego sin anotar por parte de los cementeros

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Las águilas impusieron condiciones en su casa despachando al Toluca

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Toluca intentó responder ante el América pero la derrota de los púpilos de Hernán Cristante fue inevitable

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Puebla y Xolos cerraron la jornada 2 de la Liga MX

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El puebla sacó el resultado en casa tras ganar en casa ante los Xolos de Miguel Herrera

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