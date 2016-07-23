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Galeria de la Jornada 2
Estas son las mejores imágenes de la Jornada 2
Veracruz y Santos abrieron la jornada dos de la Liga MX
Los escualos aprovechando el nerviosismo de la defensa santista
Jaguares tuvo una visita incomoda en su cancha
Tuzos aprovechó y sacó los tres puntos en Chiapas
Monarcas tuvo un buen arranque en el partido ante los gallos blancos
Querétaro sacó un empate con sabor a triunfo después de ir perdiendo 2-0 ante Monarcas
Tigres merodeó en bastantes ocasiones el arco del Atlas sin éxito
Atlas también hacía su lucha para llevarse el encuentro en Monterrey
León y Necaxa también se dieron cita para esta jornada dos en un empate sin goles
León y Necaxa pelearon el partido sin hacerse daño
Chivas se estreno en su casa con una victoria ante Monterrey
Chivas y Monterrey tuvieron que superar la adversidad de la lluvia
En el clásico joven también fue participe de un empate sin goles
La frustración se hizo presente en el Estadio Azul tras llevar sumar su segundo juego sin anotar por parte de los cementeros
Las águilas impusieron condiciones en su casa despachando al Toluca
Toluca intentó responder ante el América pero la derrota de los púpilos de Hernán Cristante fue inevitable
Puebla y Xolos cerraron la jornada 2 de la Liga MX
El puebla sacó el resultado en casa tras ganar en casa ante los Xolos de Miguel Herrera
Veracruz y Santos abrieron la jornada dos de la Liga MX
Los escualos aprovechando el nerviosismo de la defensa santista
Jaguares tuvo una visita incomoda en su cancha
Tuzos aprovechó y sacó los tres puntos en Chiapas
Monarcas tuvo un buen arranque en el partido ante los gallos blancos
Querétaro sacó un empate con sabor a triunfo después de ir perdiendo 2-0 ante Monarcas
Tigres merodeó en bastantes ocasiones el arco del Atlas sin éxito
Atlas también hacía su lucha para llevarse el encuentro en Monterrey
León y Necaxa también se dieron cita para esta jornada dos en un empate sin goles
León y Necaxa pelearon el partido sin hacerse daño
Chivas se estreno en su casa con una victoria ante Monterrey
Chivas y Monterrey tuvieron que superar la adversidad de la lluvia
En el clásico joven también fue participe de un empate sin goles
La frustración se hizo presente en el Estadio Azul tras llevar sumar su segundo juego sin anotar por parte de los cementeros
Las águilas impusieron condiciones en su casa despachando al Toluca
Toluca intentó responder ante el América pero la derrota de los púpilos de Hernán Cristante fue inevitable
Puebla y Xolos cerraron la jornada 2 de la Liga MX
El puebla sacó el resultado en casa tras ganar en casa ante los Xolos de Miguel Herrera