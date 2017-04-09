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Galería | Jornada 13, Clausura 2017

Checa las mejores imágenes que dejó la fecha 13 del Clausura 2017.

Por: Azteca Deportes

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Xolos vs América

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Xolos vs América

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Querétaro vs Atlas

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Querétaro vs Atlas

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Cruz Azul vs Monarcas

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Cruz Azul vs Monarcas

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Monterrey vs Chiapas

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Monterrey vs Chiapas

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León vs Veracruz

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León vs Veracruz

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Necaxa vs Tigres

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Necaxa vs Tigres

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Chivas vs Puebla

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Chivas vs Puebla

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Pumas vs Toluca

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Pumas vs Toluca

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Santos vs Pachuca

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Santos vs Pachuca

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Xolos vs América

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