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Galería | Jornada 13, Clausura 2017
Checa las mejores imágenes que dejó la fecha 13 del Clausura 2017.
Xolos vs América
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Querétaro vs Atlas
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Cruz Azul vs Monarcas
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Monterrey vs Chiapas
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León vs Veracruz
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Necaxa vs Tigres
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Chivas vs Puebla
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Pumas vs Toluca
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Santos vs Pachuca
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