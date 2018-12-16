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Galería Primer Tiempo | Final Cruz Azul vs América

Cruz Azul y América disputaron el primer tiempo de la Final del Apertura 2018.

Por: Azteca Deportes

KAL|1_369ngqtu

David Leah/MEXSPORT | final primer tiempo

KAL|1_dck62l4t

Isaac Ortiz/MEXSPORT | Final Primer tiempo

KAL|1_dck62l4t

Isaac Ortiz/MEXSPORT | Final primer tiempo

KAL|1_17mo5lqh

Omar Martinez/MEXSPORT | Final primer tiempo

KAL|1_i5ngs09p

Omar Martinez/MEXSPORT | Final primer tiempo

KAL|1_nholp8ih

Omar Martinez/MEXSPORT | Final primer tiempo

KAL|1_9ddxfv13

Isaac Ortiz/MEXSPORT | Final primer tiempo

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KAL|1_369ngqtu

David Leah/MEXSPORT | final primer tiempo

KAL|1_dck62l4t

Isaac Ortiz/MEXSPORT | Final Primer tiempo

KAL|1_dck62l4t

Isaac Ortiz/MEXSPORT | Final primer tiempo

KAL|1_17mo5lqh

Omar Martinez/MEXSPORT | Final primer tiempo

KAL|1_i5ngs09p

Omar Martinez/MEXSPORT | Final primer tiempo

KAL|1_nholp8ih

Omar Martinez/MEXSPORT | Final primer tiempo

KAL|1_9ddxfv13

Isaac Ortiz/MEXSPORT | Final primer tiempo

KAL|1_369ngqtu
KAL|1_dck62l4t
KAL|1_dck62l4t
KAL|1_17mo5lqh
KAL|1_i5ngs09p
KAL|1_nholp8ih
KAL|1_9ddxfv13

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