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Galería Primer Tiempo | Final Cruz Azul vs América
Cruz Azul y América disputaron el primer tiempo de la Final del Apertura 2018.
David Leah/MEXSPORT | final primer tiempo
Isaac Ortiz/MEXSPORT | Final Primer tiempo
Isaac Ortiz/MEXSPORT | Final primer tiempo
Omar Martinez/MEXSPORT | Final primer tiempo
Omar Martinez/MEXSPORT | Final primer tiempo
Omar Martinez/MEXSPORT | Final primer tiempo
Isaac Ortiz/MEXSPORT | Final primer tiempo
David Leah/MEXSPORT | final primer tiempo
Isaac Ortiz/MEXSPORT | Final Primer tiempo
Isaac Ortiz/MEXSPORT | Final primer tiempo
Omar Martinez/MEXSPORT | Final primer tiempo
Omar Martinez/MEXSPORT | Final primer tiempo
Omar Martinez/MEXSPORT | Final primer tiempo
Isaac Ortiz/MEXSPORT | Final primer tiempo