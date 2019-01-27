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Galería | Santos cortó invicto a Chivas
Santos venció en el cierre de la Jornada 4, a las Chivas Rayadas con gol de José Juan Vázquez.
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