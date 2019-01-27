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Galería | Santos cortó invicto a Chivas

Santos venció en el cierre de la Jornada 4, a las Chivas Rayadas con gol de José Juan Vázquez.

Por: Azteca Deportes

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Jorge Martinez/MEXSPORT | Galería

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Enrique Terrazas/MEXSPORT | Galería

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Enrique Terrazas/MEXSPORT | Galería

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Enrique Terrazas/MEXSPORT | Galería

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