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Las Bellezas de la Jornada 7

De esta manera hicieron presencia las bellezas en esta Jornada 7

Por: Erick Calderon

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Arrancó una nueva jornada en la Liga MX y las bellezas se dieron cita para los juegos

KAL|0_hi33tofh

En es Estadio Caliente lucieron con la mascota característica de los Xolos

KAL|0_juj5uqc1

Las ‘felinas’ encendieron los ánimos en el norte

KAL|0_eril4hr6

Las miradas por parte de las bellezas eran hipnotizadoras

KAL|0_uk8k2m0y

Sin lugar a duda, sin la presencia de las bellezas los partidos no serían los mismos

KAL|0_s0ow68mr

Los movimientos de estas bellezas sorprendieron a mas de uno

KAL|0_efksol12

Como siempre, nos deleitan juego con juego

KAL|0_ly22jpbo

Las ‘felinas’ mostraron su garra al postrarse en el Universitario

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Arrancó una nueva jornada en la Liga MX y las bellezas se dieron cita para los juegos

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En es Estadio Caliente lucieron con la mascota característica de los Xolos

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Las ‘felinas’ encendieron los ánimos en el norte

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Las miradas por parte de las bellezas eran hipnotizadoras

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Sin lugar a duda, sin la presencia de las bellezas los partidos no serían los mismos

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Los movimientos de estas bellezas sorprendieron a mas de uno

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Como siempre, nos deleitan juego con juego

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Las ‘felinas’ mostraron su garra al postrarse en el Universitario

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