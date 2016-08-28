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Las Bellezas de la Jornada 7
De esta manera hicieron presencia las bellezas en esta Jornada 7
Arrancó una nueva jornada en la Liga MX y las bellezas se dieron cita para los juegos
En es Estadio Caliente lucieron con la mascota característica de los Xolos
Las ‘felinas’ encendieron los ánimos en el norte
Las miradas por parte de las bellezas eran hipnotizadoras
Sin lugar a duda, sin la presencia de las bellezas los partidos no serían los mismos
Los movimientos de estas bellezas sorprendieron a mas de uno
Como siempre, nos deleitan juego con juego
Las ‘felinas’ mostraron su garra al postrarse en el Universitario
Arrancó una nueva jornada en la Liga MX y las bellezas se dieron cita para los juegos
En es Estadio Caliente lucieron con la mascota característica de los Xolos
Las ‘felinas’ encendieron los ánimos en el norte
Las miradas por parte de las bellezas eran hipnotizadoras
Sin lugar a duda, sin la presencia de las bellezas los partidos no serían los mismos
Los movimientos de estas bellezas sorprendieron a mas de uno
Como siempre, nos deleitan juego con juego
Las ‘felinas’ mostraron su garra al postrarse en el Universitario