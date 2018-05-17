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Segundo Tiempo | Santos vs Toluca Final Ida
#Galería ¡El segundo tiempo estuvo lleno de goles y emociones!
Jorge Martinez/MEXSPORT | ¡Se dieron con todo!
Quiñones abrió el marcador con potente disparo pegado al poste
Jorge Martinez/MEXSPORT | Djaniny emparejó el marcador 1-1
Jorge Martinez/MEXSPORT | Furch marcó el tanto definitivo para la ventaja lagunera
Jorge Martinez/MEXSPORT | Alfredo Talavera fue pieza clave para los ‘Diablos’
Jorge Martinez/MEXSPORT | ¡Se dieron con todo!
Quiñones abrió el marcador con potente disparo pegado al poste
Jorge Martinez/MEXSPORT | Djaniny emparejó el marcador 1-1
Jorge Martinez/MEXSPORT | Furch marcó el tanto definitivo para la ventaja lagunera
Jorge Martinez/MEXSPORT | Alfredo Talavera fue pieza clave para los ‘Diablos’