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Segundo Tiempo | Santos vs Toluca Final Ida

#Galería ¡El segundo tiempo estuvo lleno de goles y emociones!

Por: Azteca Deportes

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Jorge Martinez/MEXSPORT | ¡Se dieron con todo!

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Quiñones abrió el marcador con potente disparo pegado al poste

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Jorge Martinez/MEXSPORT | Djaniny emparejó el marcador 1-1

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Jorge Martinez/MEXSPORT | Furch marcó el tanto definitivo para la ventaja lagunera

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Jorge Martinez/MEXSPORT | Alfredo Talavera fue pieza clave para los ‘Diablos’

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Jorge Martinez/MEXSPORT | ¡Se dieron con todo!

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Quiñones abrió el marcador con potente disparo pegado al poste

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Jorge Martinez/MEXSPORT | Djaniny emparejó el marcador 1-1

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Jorge Martinez/MEXSPORT | Furch marcó el tanto definitivo para la ventaja lagunera

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Jorge Martinez/MEXSPORT | Alfredo Talavera fue pieza clave para los ‘Diablos’

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