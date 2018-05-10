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Xolos vs Toluca, semifinales Clausura 2018 | Galería

#Galería Disfruta las mejores postales del apretado triunfo de Xolos ante los Diablos Rojos

Por: Azteca Deportes

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Familias asisten al Estadio Caliente para apoyar a su equipo

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Valiente salida de Gibrán Lajud

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Hernán Cristante insatisfecho con el funcionamiento de su equipo

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Gran postal de la barra de Xolos

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Martín Lucero celebra uno de sus dos goles

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La afición aprovecha los minutos previos al partido

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Martín Lucero fue la gran figura del encuentro

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Impresionante postal del Estadio Caliente

/
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Familias asisten al Estadio Caliente para apoyar a su equipo

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Valiente salida de Gibrán Lajud

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Hernán Cristante insatisfecho con el funcionamiento de su equipo

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Gran postal de la barra de Xolos

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Martín Lucero celebra uno de sus dos goles

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La afición aprovecha los minutos previos al partido

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Martín Lucero fue la gran figura del encuentro

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Impresionante postal del Estadio Caliente

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