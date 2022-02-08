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La LIGA BBVA Expansión MX llegó a 100 goles en 47 partidos

Tras darse por terminada la sexta fecha, dos clubes marchan con la mejor ofensiva en la LIGA BBVA Expansión MX y se trata del Tapatío y Atlético Morelia

Tepatitlán vs Tampico Madero en vivo Liga BBVA Expansión MX EN VIVO

Escrito por: Azteca Deportes

Tras las primeras seis fechas en la LIGA BBVA Expansión MX, esta categoría alcanzó las 100 anotaciones. Esta última jornada fue la más productiva en el torneo hasta ahora, llegando a contar con 22 anotaciones y un promedio de 2.2 goles por partido.

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Son dos equipos los que más goles han marcador y se separan del resto, se trata del Tapatío y Atlético Morelia, ambos clubes con nueve anotaciones hasta el momento. Si hablamos de los delanteros mexicanos, hay que destacar la labor de Paolo Yrizar del Tapatío y Óscar Rai Villa de Cimarrones, como los máximos goleadores ambos con tres tantos.

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Otras estadísticas interesantes es que de estos primeros 100 goles, 11 han sido de penal, 10 desde afuera del área y 50 se han marcado en el primer tiempo de los partidos. Además, 2 han sido de tiro libre y 81 fueron en jugadas elaboradas.

Hay que destacar también que se llegó a esta cifra aún estando a 11 fechas para que culmine la Fase Regular del certamen. Todo esto indica que los goles no hacen falta en la LIGA BBVA Expansión MX.

La LIGA BBVA Expansión MX crece cada día más

Recordemos también que hace poco se dio a conocer que algunos clubes de la LIGA BBVA Expansión MX tendrán partidos amistosos contra equipos de la MLS en la pretemporada de la liga americana. El domingo 13 de Febrero en las instalaciones de Chivas Verde Valle, el Atlanta United se enfrentarán a Tepatitlán, que recientemente tuvo la incorporación de Bruno Marioni como técnico. Por otra parte, este mismo sábado el Cancún FC recibió al New York City FC, que también realiza pretemporada en territorio mexicano. El encuentro finalizó con un triunfo 7-1 para los neoyorquinos.

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Bruno Marioni se estrenará con el Tepatitlán en la LIGA BBVA Expansión MX cuando visite al Cancún FC, equipo que regresa a casa con el reto de mantener la inercia ganadora.

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