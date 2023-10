Lo que dijo la Liga BBVA MX del partido entre Rayados vs Juárez de la Jornada 12 del Apertura 2023

Previo al parón de la fecha FIFA de octubre en el que la Selección Mexicana tendrá dos partidos amistosos de preparación para la Copa América de 2024 y para el Mundial de 2026. La Liga BBVA MX disputará la Jornada 12 del Apertura 2023.

Los partidos que se tendrán en la jornada son: Mazatlán vs América, Monterrey vs Juárez, Chivas vs Atlas, Pachuca vs Tigres, Cruz Azul vs Pumas, Toluca vs Querétaro, Necaxa vs Puebla, Santos Laguna vs León y Tijuana vs Atlético de San Luis.

Uno de los partidos que más ha llamado la atención es entre el conjunto de Rayados vs Juárez pues los aficionados tenían la duda de si podrán volver a ver a su equipo jugar en el Estadio BBVA por la condición en la que quedó la cancha luego del concierto de The Weeknd.

El último partido que lograron jugar en el estadio fue el 16 de septiembre cuando le ganaron a León 3-1. Desafortunadamente para el equipo felino, no jugaron en la jornada 10 por el estado del campo y en esta ocasión la Liga BBVA MX confirmó en sus redes sociales con un comunicado que el encuentro ante el equipo de la frontera se va a poder jugar sin ningún problema.

Comunicado de la Liga BBVA MX

“La LIGA BBVA MX informa que derivado de los trabajos de mantenimiento realizados a la cancha del Estadio BBVA, el partido Rayados Vs FC Juárez del próximo sábado 7 de octubre a las 17:00 horas, correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2023, podrá llevarse a cabo.

Después de la última revisión de hoy, el Comité de Evaluación de Estadios dictaminó que el terreno de juego cumple con los parámetros establecidos que eviten poner en riesgo la integridad física de los jugadores y cuerpo arbitral. La LIGA BBVA MX continuará monitoreando el estado de las canchas y tomando las medidas preventivas que sean necesarias para que el espectáculo sea el óptimo para los aficionados”.

El terreno de juego del Estadio BBVA cumple con los parámetros para la realización del partido de la #Jornada12 entre @Rayados y @fcjuarezoficial pic.twitter.com/BE80QnAmfi — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 6, 2023

