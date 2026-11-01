Juegos de la Liga BBVA MX HOY domingo 1 de noviembre; partidos de la Jornada 15 del Apertura 2026

Este domingo 1 de noviembre se cierra la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX con dos encuentros donde los equipos se juegan sus últimas cartas para clasificar a la Liguilla.

Santos Laguna vs Necaxa - Estadio Corona - 17:00 horas

Santos Laguna recibe a Necaxa este domingo con la consigna de dar vuelta a la página tras sufrir un duro tropiezo por 4-1 en su visita a Tijuana, resultado que le puso fin a una racha de seis victorias consecutivas. Ubicados en el peldaño 11 pero a solo dos puntos de la zona de la Liguilla, los albiverdes apuestan por su fortaleza en el Corona TSM, donde encadenan cuatro triunfos al hilo y cinco duelos invictos (G4, E1), habiendo permitido un solo tanto en ese lapso.

Por su parte, los Rayos de Necaxa llegan inmersos en una severa crisis. Luego de igualar 1-1 frente a Juárez la jornada anterior, el conjunto visitante extendió a 12 su racha de partidos sin ganar en la Liga BBVA MX, hundiéndose en los puestos bajos de la clasificación tras un inicio prometedor de dos victorias. La principal carencia de la escuadra hidrocálida radica en su zona baja: es una de las defensas más castigadas del torneo con 27 goles permitidos y no ha podido mantener la portería en cero en todo el certamen, panorama que Santos buscará aprovechar para sellar tres puntos vitales en casa.

Cruz Azul vs león - Estadio Banorte - 19:10 horas

El cierre de la Jornada 15 presenta un choque de altas revoluciones en la capital, donde Cruz Azul recibe a León este domingo a las 19:10 horas (tiempo del centro de México). La Máquina Celeste llega con la consigna de amarrar definitivamente su boleto directo a la Liguilla y escalar posiciones en la parte alta de la tabla, apostando por su solidez colectiva y contundencia en casa.

Por su parte, el conjunto esmeralda se presenta en suelo capitalino jugando sus últimas cartas de la fase regular. Ubicado en una posición comprometida en la tabla general, el cuadro verdiblanco requiere de una victoria de forma urgente para meterse de lleno a la pelea por los puestos de Liguilla. Sin embargo, asaltar la cancha celeste representa una prueba de fuego para los dirigidos por Javier Gandolfi, quienes deberán romper los pronósticos para mantener vivas sus aspiraciones en el torneo.

