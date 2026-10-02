Liga BBVA MX se une contra el cáncer de mama y llevará el mensaje de prevención a 104 partidos

El futbol mexicanofutbol mexicano cambiará de color durante octubre. Los 18 clubes de la Liga BBVA MX, los equipos de la Liga Femenil BBVA y de la Liga BBVA Expansión MX participarán en la campaña de sensibilización y detección oportuna del cáncer de mama, que este año cumple dos décadas.

La iniciativa, realizada en conjunto con la Fundación del Cáncer de Mama A.C. (FUCAM), estará presente en 104 partidos de las tres competencias.

La campaña tendrá como lema “Una revisión puede cambiar la jugada. 20 años diciéndotelo con tacto” y llevará distintas acciones a los estadios durante octubre.

¿Cuáles serán las acciones de la campaña?

La campaña llegará a los estadios de Liga MXUna de las principales acciones será la instalación de 10 unidades médicas móviles de FUCAM en distintos estadios. Cada una tendrá capacidad para realizar hasta 70 mastografías por día.

Los encuentros también tendrán elementos identificados con la campaña. Las redes de las porterías, los banderines de tiro de esquina y los gafetes de las capitanas y los capitanes llevarán distintivos relacionados con la iniciativa.

El balón rosa utilizado durante los partidos contará con un parche conmemorativo por los 20 años de la campaña.

Sobrevivientes de cáncer de mama estarán presentes en los partidosLa iniciativa contempla además la participación de sobrevivientes de cáncer de mama, quienes acudirán a los encuentros como embajadoras y embajadores de la campaña.

¡Ya son 20 de años de luchar contra el cáncer de mama! 🩷



Celebramos un aniversario especial de la Campaña Rosa, una iniciativa que ha generado conciencia y acompañado a millones de mujeres en México. ⚽️ pic.twitter.com/SKOT7Hbwaf — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 1, 2026

El proyecto también tendrá una parte digital con información sobre el cáncer de mama, un espacio para registrarse en las jornadas de mastografías y un video educativo relacionado con la autoexploración.

También habrá una subasta de jerseysBBVA, Caliente, Maggi, Nissan y VOIT se sumaron a la campaña junto con Fundación CIMA, Fundación IMSS, Fundación Alma y Fundación RETO.

Habrá subastas con fines de beneficencia

Entre las actividades previstas también se encuentra una subasta de jerseys de equipos de la Liga BBVA MX, Liga Femenil BBVA y Liga BBVA Expansión MX.

Los recursos obtenidos serán destinados a la adquisición de prótesis mamarias externas y brasieres postoperatorios para beneficiarias de FUCAM y Fundación RETO, a través de Fundación CIMA.

La campaña se desarrollará durante octubre bajo el mensaje #TuVidaNoEsUnJuego, con actividades en los partidos y plataformas digitales de las tres competencias.

