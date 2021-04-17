Así quedó definido el repechaje de la Liga BBVA Expansión MX

Han quedado definida la fase final de la Liga BBVA Expansión MX. 10 equipos restantes en busca del trofeo de campeón del Clausura 2021. Directo a semifinales avanzó el Atlético Morelia, líder de la competencia con 33 puntos. Por su parte, el Celaya FC logró el otro boleto directo a la liguilla, específicamente a los cuartos de final, gracias a sus 28 unidades buenos para el segundo puesto.

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El resto del pelotón, el cual accede a la famosa fase de reclasificación lo conforman los siguientes equipos: Cimarrones de Sonora como tercero (27 puntos), Mineros de Zacatecas cuarto (27), Tapatío quinto (24), Tepatitlán FC sexto (24), Atlante séptimo (23), Cancún FC octavo (21), Dorados noveno (20), Tlaxcala décimo (20), Alebrijes de Oaxaca decimoprimero (19) y Venados FC decimosegundo (18). Bajo esa lógica, los cruces serían sonorenses ante yucatecos, zacatecanos frente a oaxaqueños, tapatíos contra tlaxcaltecas, tepatitlenses recibiendo a sinaloenses y atlantistas a cancunenses. Fuera de la "repesca" se quedaron Pumas Tabasco, Tampico Madero Fútbol Club, Correcaminos y Leones Negros de la U de G.

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Cabe destacar que el repechaje se disputará a un sólo partido (en el inmueble del 3°, 4°, 5°, 6° y 7°), los días 20, 21 y 22 de abril. Una vez concluida esta etapa, se da paso a los partidos de ida y vuelta de los cuartos (a la cual ya accede los antes mencionados celayenses como 2°): esos duelos serán 28 y 29 de abril (ida), y 1 y 2 de mayo (vuelta). Ya para las semifinales, con la presencia de los punteros purépechas, los encuentros se llevarán el 5 y 6 de mayo (idas), así como el 8 y 9 de mayo (vueltas). La gran final está pactada el 12 o 13 para el primer encuentro y 15 o 16 el definitorio del mismo mes.