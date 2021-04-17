Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
FUT AZTECA SITIO2.png
QUIERO VER
Fútbol

Así quedó definido el repechaje de la Liga BBVA Expansión MX

Morelia y Celaya avanzaron directo; Cimarrones, Mineros, Tapatío, Tepatitlán, Atlante, Cancún, Dorados, Tlaxcala, Alebrijes y Venados a repechaje.

Liga BBVA de Expansión MX


|

Escrito por: Rubén Ramos

Han quedado definida la fase final de la Liga BBVA Expansión MX. 10 equipos restantes en busca del trofeo de campeón del Clausura 2021. Directo a semifinales avanzó el Atlético Morelia, líder de la competencia con 33 puntos. Por su parte, el Celaya FC logró el otro boleto directo a la liguilla, específicamente a los cuartos de final, gracias a sus 28 unidades buenos para el segundo puesto.

Por si te interesa: Cruz Azul tiene en la mira dupla para Jonathan Rodríguez

El resto del pelotón, el cual accede a la famosa fase de reclasificación lo conforman los siguientes equipos: Cimarrones de Sonora como tercero (27 puntos), Mineros de Zacatecas cuarto (27), Tapatío quinto (24), Tepatitlán FC sexto (24), Atlante séptimo (23), Cancún FC octavo (21), Dorados noveno (20), Tlaxcala décimo (20), Alebrijes de Oaxaca decimoprimero (19) y Venados FC decimosegundo (18). Bajo esa lógica, los cruces serían sonorenses ante yucatecos, zacatecanos frente a oaxaqueños, tapatíos contra tlaxcaltecas, tepatitlenses recibiendo a sinaloenses y atlantistas a cancunenses. Fuera de la "repesca" se quedaron Pumas Tabasco, Tampico Madero Fútbol Club, Correcaminos y Leones Negros de la U de G.

Por si te interesa: Himnos del Deporte: "Sirius" de The Alan Parsons Project

Cabe destacar que el repechaje se disputará a un sólo partido (en el inmueble del 3°, 4°, 5°, 6° y 7°), los días 20, 21 y 22 de abril. Una vez concluida esta etapa, se da paso a los partidos de ida y vuelta de los cuartos (a la cual ya accede los antes mencionados celayenses como 2°): esos duelos serán 28 y 29 de abril (ida), y 1 y 2 de mayo (vuelta). Ya para las semifinales, con la presencia de los punteros purépechas, los encuentros se llevarán el 5 y 6 de mayo (idas), así como el 8 y 9 de mayo (vueltas). La gran final está pactada el 12 o 13 para el primer encuentro y 15 o 16 el definitorio del mismo mes.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP