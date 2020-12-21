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Fútbol

Atlante vs Tampico | Resultado en VIVO, Gran Final Liga de Expansión Guardianes 2020

¡La Jaiba Brava es campeón de la Liga de Expansión!

Liga BBVA de Expansión MX


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Escrito por: Azteca Deportes

Ciudad de México.- Sigue las mejores acciones del partido de vuelta de la Gran Final de la Liga de Expansión del Guardianes 2020 entre Atlante y Tampico aquí.

2DO TIEMPO EXTRA:

MEDIO TIEMPO

Min 20:

Min 16:

Min 1:

Atlante y Tampico Madero van por el primer título del Guardianes 2020 de la nueva Liga de Expansión MX, la cual sustituyó al Ascenso MX.

El partido de vuelta de la Gran Final se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes, mejor conocido como el Estadio Azul.

Tampico Madero buscará este domingo derrotar al Atlante en el partido de vuelta de la final de Liga de Expansión para ser el campeón del torneo Guardianes 2020. Será la segunda ocasión que La Jaiba Brava dispute una final en el estadio de la Ciudad de los Deportes, hoy casa de los Potros de Hierro.

Gran Final Liga de Expansión Ida

Los Potros del Atlante empataron de visita en Tamaulipas. Fue un juego muy parejo con buenas intervenciones por parte de los equipos, y es que aunque no hay un ascenso a la Liga MX, el orgullo de dos instituciones históricas en el futbol mexicano y una suma de dinero que les puede ayudar para seguir solidificando su proyecto.

Los Potros de Hierro serán un rival complicado para los comandados por Gerardo Espinoza, pues harán valer su etiqueta de sublíderes y tratarán de darle una alegría a su afición, de la cual estuvieron alejados por más de una década.

El partido iniciará a las 9:00pm en el Estadio de la Ciudad de los Deportes y podrás vivir las mejores acciones del partido a través de Aztecadeportes.com

No te pierdas lo mejor del partido de vuelta de la final entre los Potros de Hierro y la Jaiba Brava por el título del Guardianes 2020.

Luego de estar 13 años en Quintana Roo y regresar a la CDMX, el cuadro azulgrana es la mejor muestra que dentro del futbol mexicano no necesita grandes planteles para poder saborear la gloria de un campeonato.

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