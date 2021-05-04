Atlético Morelia sacó la casta ante Atlante

Arrancaron las semifinales de la Liga BBVA Expansión MX y Atlético Morelia visitó la cancha del Estadio Azulgrana. Aunque los Potros de Hierro tuvieron un repechaje y cuartos de final extraordinarios, vieron la derrota como locales y tendrán que remar contracorriente cuando visiten Morelia.

Los de Morelia comenzaron el partido con mucha intensidad, pues tuvieron descanso tras acceder de manera automática a esta fase. Fueron los líderes del certamen y como lo dicta el reglamento, iniciarían su eliminatoria en semifinales y comenzó la serie con su visita a la Ciudad de México para enfrentarse al Atlante.

En el primer tiempo, ambos mostraban respeto y análisis en el terreno de juego, la agresividad que había mostrado Atlante ante Cancún FC o los Toros de Celaya. Cometían muchas faltas para frenarle el ritmo a los visitantes, pues lucían superiores en algunos momentos del partido.

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Ausencia importante de Atlante

Mientras avanzaba el tiempo, los locales tomaban un poco más de posesión en el terreno de juego. Intentaban de buena forma, pero la ausencia de Ramiro Costa le pesó al conjunto azulgrana. El argentino se convirtió en su referente al ataque en los últimos partidos y se notó en el área rival.

Al minuto 38 ocurría una desgracia para la causa atlantista, pues su delantero, Vladimir Moragrega anotaba en propia puerta y le daba la ventaja a los líderes del torneo. Al terminar el primer tiempo, el marcador no se movía y se iban con ventaja al descanso. Aunque Morelia dominaba en algunos momentos importantes, Atlante se mostraba más peligroso en sus llegadas.

El segundo tiempo presentó oportunidades interesantes, pero el marcador no se pudo mover. El Atlante tendrá que buscar la hazaña en cancha ajena para colarse nuevamente a una final de la liga de los prospectos. La vuelta se disputará el viernes 7 de mayo a las 8:55 PM y podrás verlo por nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes. ¡No te lo pierdas!