Atlético Morelia vs Tepatitlán, EN VIVO por TV Azteca Deportes

Se define al ganador de la Liga de Expansión MX. El Tepatitlán visita al Atlético Morelia este sábado en punto de las 3:55 PM, partido que podrás ver totalmente en vivo a través de las pantallas digitales de aztecadeportes.com y la App de TV Azteca Deportes.

Se espera un duelo lleno de emociones, eléctrico, tal y como ocurrió en la ida, en un compromiso en donde el Tepatitlán se llevó la ventaja de 1-0, tablero conseguido en el partido de ida jugado el pasado miércoles en el Estadio Gregorio “Tepa” Gómez. El gol de la escuadra local fue conseguido por Sergio Ceballos al minuto 62.

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El Estadio José María Morelos se viste de gala para recibir nuevamente una final de futbol, en un año en donde el cuadro purépecha ha mostrado un gran nivel, mucha consistencia, y ha ilusionado a su afición en muy poco tiempo.

El conjunto 'Canario', en la temporada regular se adjudicó el primer lugar de la tabla general con 33 puntos. En semifinales sufrió ante los Potros de Hierro del Atlante, pero finalmente consiguió la contraseña para la serie definitiva, en donde buscan el primer título de la franquciia.

Por su parte, los 'Alteños', tuvieron un torneo regular más discreto y sumaron 24 unidades que les otorgaron el boleto al repechaje. Pero no han dejado de elevar su nivel en esta fase final. Un 4-2 en penales para eliminar a Dorados, un 6-1 global ante Cimarrones en cuartos de final, y el 4-1 ante Mineros en semis ha llenado a este equipo de vigor y credibilidad, que buscarán concretar alzando el título.

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Horario y dónde ver en VIVO Atlético Morelia vs Tepatitlán FC

Cuándo: Sábado 15 de mayo.

Horario: 3:55 PM (tiempo de centro de México).

Dónde: nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes.

No puedes perder el encuentro de ida de los cuartos de final entre Atlético Morelia vs Tepatitlán FC por las pantallas digitales de TV Azteca Deportes: aztecadeportes.com y nuestra App.

