TV Azteca transmitirá en vivo Tapatío vs Cancún Liga de Expansión

México. Tapatío se enfrenta a Cancún en encuentro de la jornada 11 de la Liga de Expansión BBVA MX que se jugará en el Estadio Akron y podrás verlo en VIVO por aztecadeportes.com y la APP de Azteca Deportes a partir de las 16:55 horas tiempo del centro de México.

EN VIVO EL PARTIDO TAPATÍO VS CANCÚN AQUÍ.

El equipo jalisciense busca su segundo triunfo de forma consecutiva cuando este jueves se midan al Cancún Futbol Club.

Te puede interesar: Los 5 jugadores que se irían de Chivas si Leaño se queda como DT

Tapatío viene de ganar en condición de visitante con un gol de Alejandro Organista a los Alebrijes en Oaxaca y ahora con un triunfo en Zapopan aspirarían a meterse por primera vez en el certamen a zona de reclasificación y así ir recuperando el camino tras un mal arranque.

Tapatío buscará remontar posiciones

La escuadra de Guadalajara en casa tuvieron una real pesadilla hace un par de días al ser goleados al son de 4-1 por los Potros de Hierro del Atlante, el Tapatío no fue rival del Atlante y ahora ante un equipo que de visita suma dos triunfos y dos descalabros, que se le puede indigestar al cuadro jalisciense, pues es un club que juega al frente y hace unas semanas le quitó el invicto como local al actual campeónTepatitlán.

Te puede interesar: Iker Casillas y su gloriosa trayectoria en la Selección Española

Pese a lo difícil que será el equipo de Cancún, el Tapatío debe buscar los puntos, salir a ganar si es que quiere recuperar esta campaña de pesadilla, la buena noticia es que Organista se reencontró con la anotación y es un delantero con mucho talento y puede explotar desde este miércoles; actualmente el Tapatío marcha décimo sexto y espera ir recuperando terreno en este torneo.

Por su parte, la escuadra de Quintana Roo suma en el campeonato 12 puntos ( 3 G, 1 E, 5 P), para ubicarse en el puesto número 12 de la tabla.