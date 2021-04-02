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El ambicioso objetivo del Atlante

Atlante está en puestos de liguilla, pero corre el peligro de ser eliminado si no saca buenos dividendos en lo que resta de la Liga BBVA Expansión Mx.

Atlante
Ramiro Costa celebrates goal 2-0 of Atlante during the game Atlante vs Tepatitlan FC, corresponding to the eighth round match of the Torneo 2021 Guard1anes of the Liga de Expansion MX, at Ciudad de los Deportes Stadium, on March 07, 2021.

Ramiro Costa celebra su gol 2-0 de Atlante durante el partido Atlante vs Tepatitlan FC, correspondiente a la jornada 08 del Torneo Guard1anes 2021 de la Liga de Expansion MX, en el Estadio Ciudad de los Deportes, el 07 de Marzo de 2021.|Adrian Macias/Adrian Macias

Escrito por: Emilio Lara

Siete años han pasado desde que Atlante descendió de la primera división de la Liga BBVA MX, sin embargo ese no es motivo para dejar al equipo en la deriva y actualmente buscan consolidarse en la Liga BBVA Expansión Mx, para pronto regresar al máximo circuito.

Ese objetivo, lo tiene bien claro Emilio Escalante, quien es propietario y presidente de los ‘Potros de Hierro’, por lo tanto aseguró en entrevista para la Liga BBVA MX su compromiso que tiene con el Atlante.

Queremos un equipo de lucha, de garra y a los muchachos se lo hacemos ver y eso que lo tenga por seguro su afición”, comentó Emilio Escalante.

“Soy aficionado del Atlante, es el equipo de mis amores y ver cada día que vamos creciendo nos entusiasma mucho. Es lo que se pretendía desde un inicio y es lo que queremos, porque cuando llegue esa apertura para arriba, lleguemos bien estructurados como debe ser, para cuando se da el caso, nos podamos mantener” agregó.

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Regresó el Estadio Azulgrana:

El estadio del Atlante regresó a ser ‘Azulgrana’ como se le conoció entre los años de 1980 y 1995, cuando los ‘Potros’ jugaban en el Estadio Ciudad de los Deportes y tanto los arreglos, como el color para el inmueble de la Colonia Noche Buena continúan, aunque todavía falta para terminar.

“Ya empezamos a pintar el estadio, se ha ido remodelando poco a poco y lo fuerte ya se está viendo, es lo que pretendimos desde un inicio, darle forma y estructura a este equipo”, comentó Emilio Escalante

Al momento, Atlante se encuentra en la octava posición de la tabla general de la Liga BBVA Expansión MX con 17 unidades, tras 13 jornadas disputadas y será hasta el próximo domingo cuando reanude actividad cuando reciba a Pumas Tabasco. Atlante está en puestos de Liguilla, pero es esencial seguir sumando para mejorar su posición en la tabla, debido a que los primeros 12 lugares entran a la fase final. Solo el primero y segundo lugar tienen el acceso directo a las semifinales y cuartos de final, mientras que los demas tienen que disputar el repechaje.

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