Atlético Morelia vs Tepatitlán en vivo | Liga BBVA Expansión MX

La última Jornada de la Liga BBVA Expansión MX llegó. Y en el último partido de temporada regular el líder en solitario del certamen, el Atlético Morelia recibe en el estadio José María Morelos y Pavón al Tepatitlán, que busca colarse a los primeros lugares del certamen.

El conjunto de Morelia llega con cuatro triunfos al hilo y buscará un quinto, a pesar de ya estar clasificado a las semifinales del torneo, pues terminar en la cima de la tabla general da como premio meterse a la ante sala de la liga.

El Atlético fue casi perfecto en casa, en siete encuentros sumo cinco de sus nueve victorias, tuvo su único empate y cayó en solo una ocasión, aunque como visitante sufrió tres descalabros.

Te puede interesar: Carlos Vela y Chicharito Hernández encabezan a los mexicanos en la MLS

Por su parte, el Tepatitlán FC se encuentra en séptimo lugar y aspira a llegar hasta el quinto puesto, aunque depende de algunos resultados. La tarea no será nada fácil, pues como visitantes apenas consiguieron dos victorias, un par de empates y fueron derrotados en tres ocasiones.

Con el puesto actual que ocupan en la tabla general y sus aspiraciones a lo alto de la liga, los haría jugar como locales en el repechaje de la Liga BBVA Expansión MX, gracias a sus 23 puntos durante el torneo, con seis triunfos, tres empates y cinco derrotas.

Cómo ver el Atlético de Morelia vs Tepatitlán EN VIVO

Cuándo: Jueves 15 de abril.

Hora: 9:02 PM (tiempo del centro).

Dónde: nuestro sitio y la App de Azteca Deportes.

No te puedes perder este partido que sacará chispas, en donde el Tepatitlán buscará derrotar al líder, Atlético de Morelia, de la contienda en su casa. Además, de que tendrá la mejor naracción del mundo mundial, ya sabes, solo en Fut Azteca.

Te puede interesar: Mikel Arriola se sumará al América para inhabilitar a jugador

