El Atlante consigue su boleto a los Cuartos de Final

El Atlante es uno de los invitados a la Liguilla de la Liga BBVA Expansión MX. Los azulgranas vencieron por marcador de 2-1 al Cancún FC, en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, como parte del repechaje.

Los visitantes se fueron arriba en el marcador gracias a una pena máxima. Desde los 11 pasos Raúl Castillo consiguió el tanto que abrió el marcador y puso en aprietos al Atlante, al 16’.

Te puede interesar: Rayados vs Chivas cobertura en vivo | Liga BBVA MX

El gusto les duró poco, pues los locales empataron el marcador al minuto 32. Ramiro Costa tras un centro desde la banda izquierda remató solo en el área para vencer al portero Guillermo Allison e irse igualados al medio tiempo.

El tanto del triunfo llegó del pie de Luis García. Una jugada construida de portería a portería dejó solo al delantero azulgrana para que se enfilara ante Allison, quien a pesar del achique poco pudo hacer ante el disparo a primer palo.

Con la victoria, el Atlante se medirá ante Cimarrones o contra Celaya, pues dependen del resultado entre Tapatío y los Coyotes de Tlaxcala.

Así quedaron los Cuartos de Final de la Liga BBVA Expansión MX

El Celaya ya tiene su boleto, pues por quedar en segundo lugar de la Tabla General le da el boleto directo a esta fase. Ahora espera rival.

Los otros clasificados a la Liguilla son: Cimarrones que venció a Venados en penaltis (4-3), después de empatar a dos tantos en los 90 minutos; Los Mineros no tuvieron problemas en avanzar el repechaje, pues le pasaron por encima 6-0 a los Alebrijes de Oaxaca; y el Tepatitlán, también desde los 11 pasos (4-2) derrotó a los Dorados, tras el 1-1 en tiempo regular.

Te puede interesar: Nicolás Larcamón: Puebla será un rival que va a romper las pelo#%&=

Mañana se definirán los Cuartos de Final cuando el Tapatío, en el Estadio Akron, reciba al Tlaxcala en punto de las 21:00 horas.

