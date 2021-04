Nicolás Larcamón: Puebla será un rival que va a romper las pelo#%&=

Sí, el Puebla es hoy el equipo revelación de la LIGA BBVA MX, pero no se puede explicar sin la presencia del técnico Nicolás Larcamón. Apenas en su primer semestre en el futbol mexicano tiene al equipo entre los tres primeros lugares del Clausura 2021.

En entrevista exclusiva para Azteca Deportes, el joven estratega argentino habló de su sello en el equipo, las cualidades de este grupo, el caso de Santiago Ormeño, de su próximo partido y por qué los Camoteros se han convertido en uno de los conjuntos más incómodos de enfrentar en el torneo.

“Para cualquier rival seremos un equipo que va a romper las pelo#%&= como dije. Después que indudablemente nos tenemos que valer de mucho más que entrega y esfuerzo. Porque si solo fuéramos eso, te quedas en la intrascendencia”, comentó Larcamón.

Con 26 puntos, tras 15 partidos, la Franja sólo está debajo en la tabla de América y Cruz Azul. Un extraordinario rendimiento que se entiende gracias a la buena química que han formado.

“Es un grupo que se entrega, que labora bárbaro. No solamente defiende a muerte la idea, sino que también se sienten familia. Nos hace tener un extra que no todos los equipos tienen. Y además, aunque mucha gente no los menciona, hay muchos jugadores que hacen un trabajo muy silencioso y sin embargo, se preparan para estar al 100 por ciento. Eso nos hace tener un plus”, agregó.

Sin embargo, entre todos los dirigidos por Nicolás Larcamón, uno de los que más está destacando es Santiago Ormeño. Con nueve anotaciones en el certamen, se encuentra entre los líderes de goleo, cuando hace mucho que un mexicano no lo hacía.

“Santi trabaja mucho, aunque atrás de cada gol de él hay un esfuerzo muy grande de los compañeros. Somos el equipo que más goles ha hecho en el campeonato. Y es producto de que todos están comprometidos y eso hace que Santi tenga oportunidades, después está en él la capacidad de aprovecharlas”.

Sobre el hecho que el delantero también conocido por el “Ormeñismo” no haya sido parte de la Selección Azteca en la última Fecha FIFA, el técnico del Puebla dio su opinión.

“Para mí el ‘Tata’ (Martino) es un excelente entrenador, de los mejores del mundo. Debe tener claro la propuesta futbolística que quiere desarrollar con México. Hasta me parece sano y justo que si a Santiago (Ormeño) no lo tiene en planes, no lo convoque, porque de alguna manera lo pueda dejar imposibilitado para ser llamado por la Selección Peruana. Desconozco si es una sentencia de que ya no será convocado”, comentó.

Enfocado más en la Franja y lo que haga en la LIGA BBVA MX, el estratega Nicolás Larcamón mantiene su postura de ir partido a partido, por lo que ya piensan en lo que se viene para la Jornada 16.

Puebla vs Pumas

“Ahora tenemos la cabeza al 100 por ciento contra Pumas. Sabemos que es un partido en que nos jugamos muchas cosas. Volvemos a reencontrarnos con nuestra hinchada en nuestra casa. Para nosotros es muy importante y por suerte se pudo dar a partir de este partido. Y ganarle a Pumas. Y después vendrá Santos y seguiremos construyendo en función del siguiente ladrillo para hacer algo importante”.





Apenas a sus 36 años de edad, el técnico Nicolás Larcamón sigue dando mucho de qué hablar en el futbol mexicano, y no se limita a soñar en lo que puedan hacer los Camoteros de cara a la Liguilla.

Por lo pronto, se verán las caras con los Universitarios en el Estadio Cuauhtémoc en el juego del Viernes Botanero a las 19:30 horas