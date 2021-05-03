Así se jugarán las semifinales de la Liga BBVA Expansión MX

Así como la Liga BBVA MX está por iniciar su Fase Final, la Liga de Expansión está disputando sus últimos partidos, pues los cuartos de final dejaron grandes encuentros entre algunos clubes históricos del futbol mexicano y con un par de semifinales que podrían sacar chispas.

Atlético Morelia fue el primer invitado a esta fase, pues se consolidaron como los líderes del certamen y accedieron automáticamente como lo decreta el reglamento del torneo y se enfrentará a una de las sorpresas del repechaje y de los cuartos de final, los Potros de Hierro del Atlante que vencieron al Cancún FC y aplastaron a los Toros de Celaya en los cuartos.

La otra semifinal reúne a los Mineros de Zacatecas y al Tepatitlán. Los zacatecanos dieron un golpe de autoridad ante el Tapatío FC en un partido en el que vino de atrás para evitar alguna clase de sorpresa con el marcador global.

Tepatitlán fue el equipo que más dominante se mostró ante su rival, pues los Cimarrones terminaron con una goleada en el marcador global de 6-1 y los de Jalisco también alejaron las dudas que se presentaron en el repechaje ante Dorados en el que se impusieron en penales.

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Muchos goles en esta fase

Mineros lleva nueve goles en sus últimos tres partidos, pues en el repechaje se enfrentaron a los Alebrijes de Oaxaca y les propinaron una escandalosa goleada de 6-0, así que ante Tepatitlán intentarán repetir la dosis.

Mientras que el Atlético Morelia descansó, los azulgranas cuentan con un gran delantero en sus filas, se trata del argentino Ramiro Costa que se convirtió en el referente en el ataque del Atlante en estos últimos partidos y los de Michoacán tendrán que estar pendientes de él en la semifinal.

A falta de anuncio oficial para las fechas y horarios, los aficionados de estos cuatro equipos esperan con ansias que se luzcan en la antesala para buscar la gloria en la Liga BBVA Expansión MX. ¿Quién llegará a la final?