Director Técnico de Perú, pide a Santiago Ormeño no ilusionarse

El delantero del Puebla, Santiago Ormeño, vive uno de los mejores momentos de su carrera. Terminó el Guard1anes 2021 con nueve tantos, a dos del líder de goleo, Alexis Canelo; además, fue pieza importante en su equipo para que terminara tercero de la Tabla General y se clasificara de forma directa a la Liguilla del futbol mexicano.

Santiago Ormeño a la Selección de Perú

Hace unos días, la Federación de Futbol de Perú, envió la carta de selección para el atacante poblano, de cara la próxima Copa América en el verano, pero Ricardo Gareca, seleccionador del equipo sudamericano, pidió que no se hiciera ilusiones.

“El hecho de incluirlo en la lista no significa que uno lo vaya a convocar. Simplemente son muchachos que tienen posibilidades para estar en la lista”, dijo el entrenador en una entrevista para ESPN, y agregó “lo que queremos realmente es comunicar, no generar falsas expectativas y nada por el estilo, simplemente que él sepa que lo estamos siguiendo y que es un jugador de nuestro agrado para militar en la Selección”.

De igual manera, el “Tigre” compartió que aún no ha podido platicar con el delantero de doble nacionalidad.

“Aún no he hablado con Ormeño, no he tenido diálogo con él. Simplemente tener la posibilidad de contar con un jugador peruano que está habilitado para la selección. No por tenerlo en cuenta en una selección uno cree que merece ser llamado o tiene que ser llamado”, finalizó.

El delantero tiene 16 goles en los últimos dos campeonatos, siete el año pasado y ahora los nueve. Eso fue lo que ha despertado el interés del seleccionador sudamericano, y la molestia de varios aficionados mexicanos, porque Gerardo “Tata” Martino, director técnico de la selección de México, no lo ha llamado, incluso cuando sus principales armas se encuentran lesionados.

