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Tapatío vs Venados EN VIVO | Horario y dónde ver la Liga de Expansión

El cuadro del Tapatío recibe en duelo de la fecha 3 al conjunto de Venados, que busca escalar posiciones en este arranque de certamen.

Tapatío vs Venados jornada 3 en vivo expansion

Escrito por: Azteca Deportes

La jornada 3 de la Liga de Expansión, continúa este jueves, con un partido que atrae todos los reflectores, entre el cuadro del Tapatío y el equipo de Venados que juega en condición de visitante.

El certamen apenas está arrancando, y las escuadras buscan a toda costa hacerse de unidades. El equipo local presume de un mejor arranque y está en el tercer sitio, en tanto que Venados está en el séptimo, solo con un juego disputado.

El duelo lo podrás seguir este jueves, por aztecadeportes.com, la app de Azteca Deportes, además de nuestra página oficial de Facebook y YouTube.

Tapatío, amenazante en este juego de fecha 3

El equipo tapatío suma dos victorias en dos partidos disputados. Hasta ahora han dado de qué hablar y dos de sus futbolistas inclusive se han colado al 11 ideal de la Jornada 2 de la Liga de Expansión, por lo mostrado en el más reciente encuentro.

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Vencieron a Dorados el miércoles 12 de enero por marcador de 2-0, con tantos de Gabriel Fregoso al iniciar el duelo, y de Pável Pérez en el último tercio del partido celebrado en Sinaloa.

Los jugadores que entraron al 11 ideal, fueron el zaguero central Gabriel Fregoso, además del mediocampista ofensivo Pavel Pérez, quien marcó un golazo en la fecha 2 ante los Dorados; inclusive Pérez ha sido ligado con cuadro de las Chivas por sus facultades como volante creativo.

Ambos elementos, que se perfilan para jugar eventualmente en Liga MX, entraron en la convocatoria para este juego que podrás ver desde las 4:55 PM por aztecadeportes.com.

Junto con ellos, la convocatoria la conforman. Porteros: Raúl Rangel y César López. Defensas: Miguel Gómez, Gabriel Martínez, Jorge Reynoso, Omar Mireles, Luis Carrillo y Gilberto Orozco, Matías Cendejas. Medios: Dylan Guajardo, Pavel Pérez, Néstor Díaz, Deivoon Magaña y Ever Corona. Delanteros: Paolo Yrizar, Sebastián Martínez, Leonardo Sánchez y Enrique Ledesma.

Tapatío vs Venados jornada 3 en vivo expansion

Venados, decidido a dar un golpe ante el Tapatío

Junto al Tapatío, Venados destaca por no haber recibido goles en los juegos antes disputados. Están estancados en el séptimo sitio de la tabla.

Aún es muy temprano en el torneo, por lo que los equipos buscan un correcto funcionamiento semana a semana y esta podría ser en la cual a Mérida se le vea otra cara, luego de lo trabajado en los últimos días.

De lograr el triunfo se llevará 4 puntos que le permitiría un salto en la tabla general hacia los primeros puestos, tomando en cuenta que solo falta este juego, más uno de los más atractivos en el que se enfrentan Morelia ante Raya2.

Tapatío vs Venados jornada 3 en vivo expansion

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