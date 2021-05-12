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Fútbol

Tepatitlán vs Atlético Morelia en vivo | Final de Ida

El primer capítulo de la Gran Final de la Liga de Expansión BBVA MX, Tepatitlán vs Atlético Morelia, lo podrás disfrutar en vivo por Azteca Deportes.

Tepatitlán vs Atlético Morelia
Victor Milke celebrates his goal of Atletico Morelia during the game Atlante vs Atletico Morelia, corresponding to the Semifinal first leg match of the Torneo 2021 Guard1anes of the Liga de Expansion MX, at Ciudad de los Deportes Stadium, on May 04, 2021.

Victor Milke celebra su gol de Atletico Morelia durante el partido Atlante vs Atletico Morelia, correspondiente a Semifinal partido de Ida del Torneo Guard1anes 2021 de la Liga de Expansion MX, en el Estadio Ciudad de los Deportes, el 04 de Mayo de 2021.|Juan Luis Diaz/Juan Luis Diaz

Escrito por: Azteca Deportes

Llegó el momento más esperado, este miércoles se jugará la Final de Ida de la Liga de Expansión BBVA MX, con el Tepatitlán vs Atlético Morelia, partido que podrás disfrutar en vivo por las pantallas de Azteca Deportes: aztecadeportes.com, las Redes Sociales de Azteca Deportes y la APP oficial de Azteca Deportes, en punto de las 5 PM.

El líder se mide ante el sexto lugar de la Tabla General

El Atlético Morelia fue el mejor equipo de la Liga de Expansión BBVA MX, terminó el certamen como líder general, con 33 puntos, nueve triunfos, dos empates y cuatro descalabros; además de que tuvo al segundo mejor goleador del torneo, Diego Jiménez, con ocho tantos.

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Por su parte, el Tepatitlán FC culminó en la sexta posición con 24 unidades, seis victorias, cuatro igualadas y cinco derrotas. El conjunto de Morelos tuvo que buscar su boleto a la Gran Final desde el repechaje.

Primero, en un partido vencieron en penaltis a Dorados, por marcador de 4-2, luego de empatar 1-1 en los 90 minutos de la repesca. Después golearon en el global a los Cimarrones 1-6, vencieron 2-0 en la ida y les pasaron por encima 1-4 en la vuelta.

Ya como el caballo negro, por vencer al tercer lugar, se midieron, en las semifinales, contra el quinto de la Tabla General, los Mineros de Zacatecas. En casa, una vez más, se hicieron fuertes y se llevaron ventaja de 3-0, para igualar 1-1 en el segundo encuentro y así conseguir el pase a la final.

En tanto, el conjunto de Morelia hizo su debut en la Liguilla hasta las semifinales, pues es el premio por quedar en primer lugar del torneo. En el Estadio Azulgrana ganaron 1-0 al Atlante y en la vuelta empataron en su casa 1-1, para vencer en el acumulado 2-1 a los Potros y poder buscar ser los monarcas de la Liga de Expansión BBVA MX.

En la Fase Regular se vieron las caras en la Jornada 15, partido que empataron 2-2, con gol del Tepatitlán al minuto 84, luego de ir abajo en el marcador 2-0.

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Horario y dónde ver el Tepatitlán vs Atlético Morelia EN VIVO

Cuando: miércoles 12 de mayo de 2021

Hora: 4:55 PM (Tiempo del centro de México)

Dónde: aztecadeportes.com, las Redes Sociales de Azteca Deportes y la APP oficial de Azteca Deportes.

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