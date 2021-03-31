TV Azteca Deportes transmitirá Liga de Expansión en vivo

Un nuevo partido de la Liga BBVA Expansión MX disfrutarás a través Azteca Deportes y este jueves podrás seguir el partido entre los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara vs los Toros de Celaya totalmente en vivo por aztecadeportes.com y la APP Oficial de Azteca Deportes.

ESTE JUEVES LEONES NEGROS VS CELAYA EN VIVO AQUÍ

En partido correspondiente a la jornada 13 de la Liga BBVA Expansión MX los Leones Negros necesitan la victoria para poderse ilusionar de salir del último lugar de la tabla, ya que U. de G. suma un solo triunfo en la temporada, y en sus cinco partidos más recientes tiene cuatro encuentros perdidos y un solo empate que lo consiguió ante Cimarrones de Sonora.

La única victoria del equipo felino fue ante los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas por 1-0 y como visitante por lo que no ha podido ganar en el Estadio Jalisco.

Por el lado contrario, la escuadra de Celaya se posiciona en el segundo puesto en la temporada con 23 unidades, tan solo dos debajo del líder de la competencia Atlético Morelia.

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Los Toros celayenses necesitan ya conseguir un triunfo luego que en sus últimos cinco duelos tiene solo una victoria (1-0 ante Venados en la ciudad de Mérida), tres empates una derrota.

Celaya busca el liderato de la Liga de Expansión

Celaya se encuentra en la pelea por el liderato con Morelia y Cimarrones para poder recibir en la Liguilla todos los encuentros en casa, el estadio Miguel Alemán Valdés.

La única derrota de los guanajuatenses en el torneo fue ante Tampico Madero como visitante. El equipo de Israel Hernández periodo 1-0 en duelo de la jornada 9.

¿Dónde ver el partido Leones Negros vs Celaya?

Leones Negros vs. Celaya correspondiente a la Jornada 13 de Liga BBVA Expansión MX lo podrás ver en VIVO este Jueves 01 de abril, en punto de las 20:55 pm en aztecadeportes.com y la APP Oficial de Azteca Deportes.