Duelo contra las Chivas será “especial” para Oswaldo Alanís

El defensa del Mazatlán F.C. Oswaldo Alanís, vivirá un momento “especial” este viernes en “El Kraken”, casa del cuadro mazatleco.

Por primera vez desde su salida de la institución a principios del 2020, Alanís se medirá a las Chivas, el equipo con el que consiguió una Liga BBVA MX, dos Copas MX, una Supercopa MX y una Liga de Campeones de la Concacaf entre 2015 y 2017.

“Va a ser especial porque es el primero, no te sé decir qué voy a sentir, lo que sí es que le tengo un cariño enorme, le tengo mucho agradecimiento y siempre va a ser un partido especial”, reconoció en entrevista para Azteca Deportes.

“Una etapa inolvidable, una etapa con grandes experiencias, con grandes compañeros, con grandes personas que estuvieron alrededor y que nos sumamos para poder lograr lo que se logró. Ya que pasa el tiempo te das cuenta de lo complicado que es poderlo lograr. Lo pondría así como algo inolvidable y algo que va a estar en la memoria”, agregó sobre su etapa en el Rebaño y los logros obtenidos.

Asimismo, Alanís también ve el duelo frente a los rojiblancos como buena una oportunidad de enderezar el rumbo y conseguir la primera victoria del Torneo Apertura 2022.

“Necesitamos puntos, necesitamos sumar, porque el equipo viene mejorando, viene haciendo las cosas cada vez de mejor manera pese a los resultados”, comentó el zaguero.

“Faltan esos detalles de precisión, que en el momento que liguemos un par de victorias, de aciertos, de goles, las cosas van a estar muy bien y Mazatlán va a estar donde merece estar, por lo que ha trabajado y cómo está jugando”, añadió.

Finalmente, el defensor negó haber entablado contacto con sus excompañeros del conjunto tapatío para organizar algún tipo de apuesta.

“No he hablado con ellos, no he hablado, pero ya por ahí platicaremos”, sentenció.

