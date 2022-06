La Liga BBVA MX Femenil registra más de 100 bajas al momento

La Liga BBVA MX Femenil está cerca del quinto aniversario de su creación. Su crecimiento y desarrollo es innegable y cuenta con los números para sustentarlo, pero queda camino por recorrer: la enorme cantidad de movimientos de jugadoras al final de cada semestre.

Te puede interesar: Balón de Oro ¿Quiénes son las mejores de la Liga BBVA MX Femenil?

Resumen: Yamileth Mercado vence a Isis Vargas y retiene título del CMB

Le falta crecimiento a la Liga BBVA MX Femenil

Desafortunadamente, la mayoría de estos movimientos son bajas. Los equipos comenzaron a anunciar los cortes en sus plantillas desde la liguilla del Clausura 2022; en lo que va del receso de la liga se ha registrado más de 100 salidas.

El crecimiento del circuito femenil ha aumentado en competencia, y es cierto que las distancias entre los clubes se han reducido, esto aunado a la exitosa creación de la Liga BBVA MX Femenil Sub-17, que va de la mano con las constantes visorias para detectar nuevos talentos. A pesar de todo esto, por temporada hay un promedio de 95 a 100 jugadoras que son intercambiadas, despedidas o que anuncian su retiro.

De este número, son pocas las que cambian para mejorar su condición tanto profesional como salarial y otro pequeño porcentaje se retira completamente del futbol, pero en su mayoría son simplemente bajas, dejadas sin equipo en busca de que algún equipo las busque.

Muchas de estas mismas futbolistas, mantienen un estatus deportivo desconocido, probándose en ligar amateur o desenvolviéndose en actividades profesionales sin relación con el deporte. También existen las que abandonan porque el nivel de la liga las ha rebasado.

Las bajas de la Liga BBVA MX Femenil

Hay ciertos clubes que tienen como objetivo reforzarse, ya sea con jugadoras de fuerzas básicas o con compras de otros equipos; en contraparte, hay otros en los que es común verlos modificar un gran porcentaje de su plantilla.

Puebla Femenil es el claro ejemplo de lo anterior: al momento, tiene 16 bajas confirmadas de cara al Apertura 2022, si el torneo empezara hoy, La Franja no podría, pues se quedó con tan solo diez futbolistas en su registro.

Gracias por defender en todo momento a #LaFranjaQueNosUne🎽



Cada partido, atajada, barrida y ⚽️ con El Equipo de los 🎀, siempre serán recordados🙋🏻‍♀️



Gracias por formar parte de Las Enfranjadas🔵 pic.twitter.com/E3kSHlmyct — Club Puebla Femenil🎽 (@ClubPueblaFem) June 2, 2022

Santos Laguna es el segundo equipo que más jugadoras ha dejado ir en la Liga BBVA MX Femenil, con un total de diez. Le siguen Atlas y Atlético San Luis con ocho; en el caso contrario, León y Tigres Femenil sólo han tenido una baja oficial al momento.

Las jugadoras que se retiran de la Liga BBVA MX Femenil

También existe el caso de cuatro jugadoras que anunciaron su retiro definitivo de los campos, como Berenice Muñoz, que al término de la temporada con Querétaro lo anunció; pero hay quienes buscarán seguir impulsando el futbol femenil desde su trinchera.

Ana Paola López, de Cruz Azul, confirmó su salida del equipo, pero dejó la puerta abierta a un regreso, “si bien he vivido estos últimos cinco años ‘el sueño’ de ser futbolista profesional, los torneos más recientes no he sido feliz haciéndolo. Hay algo que simplemente no termina por sentirse bien en mí, y al final, cuando dejas de amar lo que haces, pierde sentido hacerlo” compartió.

Un caso distinto, es el de Paulina Castro, quien se retiró con el Necaxa a sus 29 años después de múltiples lesiones, pero no por eso quedó fuera de la institución hidrocálida, ya que ahora será la secretaria técnica del equipo.

Te puede interesar: América Femenil comienza pretemporada, Itzel González estaría en Coapa

Por último, Stephanie Baz, delantera histórica del Toluca, decidió priorizar a su familia y afirmó lo complicado es ser futbolista profesional y mamá al mismo tiempo.